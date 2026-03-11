陳佩琪：若有證人被告說橘子轉交錢給我　我跳樓邀側翼青鳥見證

▲陳佩琪。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日因想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，委任律師到北院遞狀，聲請暫時解除出境限制以便赴日，引起綠營批評。對此，陳佩琪今（11日）表示，青鳥、柯黑開始橘子、橘子的，「這些證人或被告，若有人說曾經拿錢給陳佩琪或中間人（包括你們念念不忘的橘子）轉交任何錢給我，那我邀側翼青鳥見證，我跳樓，我說到做到」。小草們不用擔心，沒有的事就是沒有，自己不會去跳樓，也請這些青鳥側翼們，「趕快去找人家拿錢給我的貪污證據，這樣順勢就可以把我解決掉了，不用每天正事不做，整天只知道跑來我臉書撒野」！

陳佩琪稍早發文表示，先生柯文哲常說他50年老同學李文宗被羈押是世紀最大的奇案與冤案，因為從京華城開始陳情、一直到最後都委會通過為止，李文宗人根本不在市府內工作，只不過基於老同學情誼，會幫阿北打打雜、做做公關、 回回簡訊而已，竟然就這樣莫名其妙被押了11個月。

陳佩琪表示，北檢為了要逼李文宗承認有跟柯文哲講「朱亞虎叫人捐210萬給民眾黨」，要用這210萬扣她先生柯文哲的圖利收賄罪名，李文宗堅持說沒有的事、不承認就是不承認，因為不亂誣賴咬老闆，就這樣被押了11個月不放人，典型的「押人取供、 關人逼供」，大家想想，李文宗面臨這樣的遭遇，「你要是橘子，你敢回來嗎」？

陳佩琪認為，要是檢察官認為橘子有帶大筆現金出國，那請立刻羈押當天桃機值班的安檢人員，並跨國打國際官司、控告當日日本值班的海關人員包庇罪行。

接著，陳佩琪提到，二月底兒子接到老師的電子郵件問他是否要去東大參加畢業典禮，周一委請律師前去法院申請先生柯文哲也能一起去參加，結果青鳥和柯黑就開始橘子、橘子的，橘子個沒完沒了。

陳佩琪強調，之前自己就曾聲明多次，「這些被叫去法院所謂的證人或被告，若有人說曾經拿錢給陳佩琪或叫任何中間人（包括你們念念不忘的橘子）轉交任何錢給我，那我邀側翼或青鳥來北檢北院做見證，我跳樓，我說到做到」。

陳佩琪說，也請小草們不用擔心，臉書也不用把因為跳樓這兩個字就把她文章下架，因為沒有的事就是沒有，所以自己不會去跳樓，也請這些青鳥側翼們，「你們趕快去找人家拿錢給我的貪污證據，這樣順勢就可以把我解決掉了，不用每天橘子、橘子的，正事不做，就整天只知道跑來我臉書撒野」！

