桃園婦機車下午遭竊晚上就尋獲　竊賊拆牌藏苗栗第三公墓

▲楊梅警方在苗栗山區尋獲失竊的機車。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名陳姓婦人停放於楊梅區的機車遭竊，警方獲報後立即展開追查，調閱監視器跨越新竹縣市一路追查至苗栗縣山區60公里，最終在苗栗縣南庄鄉一處公墓附近尋獲失竊機車，再比對出有竊盜前科的30歲林姓男子涉有重嫌，循線將他逮捕。

▲有竊盜前科的林姓男被逮。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局幼獅派出所於9日13時許接獲陳婦報案指出，其停放於楊梅區永平路413巷的機車遭人竊取。所長江禮安及警員曾瑋軒、陳展晧獲報後立即調閱沿線監視器追查，發現該車輛一路往南行駛至新竹地區。警方隨即前往新竹持續追查監視畫面，後續發現車輛又持續南下至苗栗地區。員警進一步比對資料後發現，曾於轄內犯下竊盜案件的30歲林姓男子，其戶籍地就在苗栗，研判林男涉有重嫌。

警方掌握相關線索後，立即前往苗栗山區林男住家一帶查緝，過程中一度因線索中斷陷入膠著，原因是林男竊車後為避免遭警方查緝，先將機車車牌拆下，並製造斷點，將機車騎至公墓附近放置。所幸在苗栗縣警察局頭份分局南埔派出所所長羅經仁協助下，連夜於南庄鄉大南埔一帶查緝，最終於第三公墓附近尋獲失竊機車，當晚立即前往林男住家將其查緝到案，依法移請偵辦。

陳姓婦人得知愛車下午失竊當晚即被尋獲後相當感動，對警方積極協助、迅速破案表達萬分感謝。