國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗淪軍事政權？新領袖神隱　川普嗆「不滿意」：別想安穩度日

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普稱對穆吉塔巴接任伊朗最高領袖並不滿意。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗前最高領袖哈米尼被美以空襲擊斃後，由神職人員組成的專家會議推舉其次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任。美國總統川普接受《福斯新聞》專訪直言對此人選「不滿意」，更警告穆吉塔巴將「無法安穩度日」。

川普：首波攻擊摧毀伊朗50%飛彈

川普在訪問中表示，「史詩怒火行動」早期成效「遠遠超出預期」。美軍中央司令部9日宣布，2月28日以來已擊中逾5000個目標。川普強調首波攻擊的重要性，「我們第一波就摧毀了他們50%的飛彈，否則這場仗會更難打」，形容這就像「槍手總是先拔槍」的果斷決策，並稱「沒有其他總統有膽量這麼做。」

伊朗擁核彈原料　川普批「不聰明」

針對伊朗聲稱擁有足以製造11枚核彈的濃縮鈾，川普稱中東特使魏科夫和庫許納已向他報告此事。他批評伊朗此舉「不聰明」，等同迫使美方必須採取行動。對於是否願意與伊朗領導人對話，川普鬆口表示「聽說他們很想談」，但強調「要看條件，只是可能而已」。

革命衛隊主導繼位　穆吉塔巴負傷未出面

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲ 穆吉塔巴繼任至今未公開現身。（圖／路透）

《路透》指出，穆吉塔巴繼位過程充滿權謀角力。多名伊朗高層消息人士透露，革命衛隊（IRGC）強力主導推舉過程，將他視為比父親更易掌控、會支持強硬路線的領袖，並壓制務實派反對聲浪。88名專家會議成員原定8日上午宣布人選，卻因內部異議延至深夜才公布。

且穆吉塔巴上任近48小時仍未發表任何聲明，伊朗官媒形容他是這場「齋戒月戰爭」（Ramadan war）的傷兵，證實他在美以聯合攻擊中受傷的傳聞。儘管他多年來持續在幕後為父親管理其辦公室也頗具影響力，但對多數伊朗人來說依然神秘。

遴選過程採威脅手段　反對者被迫就範

消息人士指出，革命衛隊在遴選過程中採取威脅手段，迫使反對者就範。一名改革派前官員表示，部分神職人員和政界人士過去一周多次討論推舉替代人選，但最終在壓力下屈服。專家會議成員海達里（Mohsen Heydari）也坦言，因會議廳遭到轟炸，他們被迫改在未公開地點集會，部分成員甚至無法到場或根本不知投票結果。

專家憂伊朗轉型為軍事政權

華府中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）分析，「穆吉塔巴的地位全靠革命衛隊，不會像父親那樣擁有至高無上的權威。」消息人士擔憂，這代表伊朗正轉型為披著宗教外殼的軍事政權，支持基礎進一步流失，應對複雜威脅的空間更加受限。

總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日向遭襲的海灣國家道歉，卻被革命衛隊高層施壓撤回，更突顯軍方主導的現實。

