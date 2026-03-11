免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

▲高雄小港機場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

只為了貪小便宜免費出國玩，卻吃上官司！高雄一名王姓婦人貪圖暑假「免錢招待港澳遊」，竟甘願淪為人蛇集團跑腿，帶著女兒飛香港，把第二段的澳洲機票交給中國籍陳姓女子冒名搭機，結果陳女在澳洲機場當場被拆穿假護照，王女與周姓人蛇掮客全被依違反入出國及移民法起訴，法院審理後，判簡男徒刑9月、王女徒刑4月。

判決指出，51歲簡姓男子2023年7月接獲綽號「麥可」的中國人蛇集團指令，負責在台灣物色「人頭」，只要有人願意配合「交換登機證」協助偷渡，一次就能賺6萬元。簡男想起50歲王姓友人正打算帶女兒出國，立刻遊說「包吃包住免費玩港澳」，王女一聽心動，馬上點頭。

簡男隨即安排王女申請澳洲電子簽證，再由人蛇集團訂好台灣到香港轉機澳洲布里斯本兩段式機票。

2024年8月24日，簡男與王女母女三人從高雄小港機場出發，飛抵香港後，王女在機場管制區麵店與陳姓中國女子碰頭，把飛澳洲的機票和登機證交給對方，隨後心安理得帶著女兒開心去玩。

陳女拿著偽造的王女護照硬闖澳洲海關時，當場被識破逮捕，澳洲警方立刻通知台灣檢警，檢方清查出入境資料，還在王女手機查到陳女護照影本，證據鐵證如山。

到案後，簡男承認受人蛇集團「麥可」指使，但裝可憐辯稱沒拿到6萬元，還把登機證撕掉丟在香港垃圾桶。王女則百般狡辯，辯稱「一切都簡男安排，我只帶女兒出國玩」，矢口否認犯行，但檢方不採信仍將王女、簡男起訴。

法院審理後，考量兩人並非人蛇集團核心成員、偷渡人數僅1人，且均無前科，因此依違反入出國及移民法起訴判簡男徒刑9月、王女4月，得科罰金，全案可上訴。