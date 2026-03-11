美議員提法案挺台能源安全　LNG、核能雙管齊下防堵中共挾持

▲位於美國賓州的MarkWest Bluestone天然氣處理廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在中東緊張情勢升溫、伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽，美國共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）提出法案，支持美國液化天然氣（LNG）輸往台灣。他強調台灣能源高度依賴進口，是印太區域權力平衡的「關鍵脆弱節點」，因此主張透過天然氣供應與先進核能合作，保障台灣能源供應免受中共施壓或全球地緣政治風險影響。

哈里根於當地時間10日提出「2026台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act of 2026）。新聞稿指出，全球能源市場因中東衝突及重要航道威脅而動盪，因此哈里根認為「能源就是籌碼」，台灣幾乎所有能源依賴進口，易受到海上干擾、中共灰色地帶施壓及供應衝擊影響。

哈里根表示，這項法案將確保台灣不因外部衝擊而變得脆弱，並透過美國優先對台出口液化天然氣，以及鼓勵多元化供應，降低敵對勢力以能源施壓的可能性。

法案同時鼓勵美國與台灣在先進核能技術領域合作，包括小型模組化反應爐（small modular reactor），提供可靠基載電力，不易受外部干擾。法案亦計畫強化能源基礎設施韌性，保護台灣關鍵電網與儲能系統，防範網路攻擊、實體破壞及不對稱威脅。

法案另一項重點則在於如何擴大美國海事局（U.S. Maritime Administration）權限，一旦商業保險市場因外國軍事威脅而退出時，能夠向將關鍵能源與物資運送給台灣的船舶提供保障。

此外，法案要求進行獨立評估，分析如何調整美國能源出口方向、強化對台供應以及長期能源夥伴關係。哈里根指出，「這是強化嚇阻、支持印太民主夥伴、並將美國能源主導地位與國家安全對接的重要舉措。」他強調，「如果嚇阻有意義，就必須先強化敵人能掌控的弱點。」

立法程序方面，法案須經參、眾兩院表決並由總統簽署後生效。參議院版本已於今年1月底通過外交委員會，即將送交院會審議。法案若順利通過，將成為美台能源安全合作的具體法律基礎。