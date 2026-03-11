女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

記者賴文萱／高雄報導

高雄三鳳中街日前發生一起肇逃車禍，一名40歲越南籍移工騎腳踏車要去上班途中，遭到另一輛機車擦撞倒地，肇事駕駛竟未停下，直接離開。遭撞移工因腦出血開刀，目前仍在加護病房，警方獲報後追查並通知陳男到案，後續函請地檢署偵辦。

▲移工騎腳踏車上班遭機車擊落，「腦出血」住進加護病房。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在7日上午7時15分，當時越南籍移工梅姓女子騎著腳踏車要去上班，未料行經中華三路慢車道時，遭到一輛機車擦撞倒地，送醫後因腦出血開刀，至今仍在加護病房，而肇事機車騎士竟未停下，直接騎離現場。

▲▼畫面曝光！移工騎車上班遭擊落「腦出血」，騎士竟冷血肇逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後追查到肇事駕駛是44歲陳男，7日晚間11點通知他到案說明，釐清事件發生經過。初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

至於陳男未留置現場處理逕自離去行為，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3、4項規定(可處新臺幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照)，另肇事逃逸涉嫌違反「刑法」185-4條「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者」（處六月以上五年以下有期徒刑），併函請地檢署偵辦。