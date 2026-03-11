　
社會 社會焦點 保障人權

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

記者賴文萱／高雄報導

高雄三鳳中街日前發生一起肇逃車禍，一名40歲越南籍移工騎腳踏車要去上班途中，遭到另一輛機車擦撞倒地，肇事駕駛竟未停下，直接離開。遭撞移工因腦出血開刀，目前仍在加護病房，警方獲報後追查並通知陳男到案，後續函請地檢署偵辦。

▲▼ 移工騎車上班遭擊落「腦出血」　冷血肇逃騎士抓到了！下場曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲移工騎腳踏車上班遭機車擊落，「腦出血」住進加護病房。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在7日上午7時15分，當時越南籍移工梅姓女子騎著腳踏車要去上班，未料行經中華三路慢車道時，遭到一輛機車擦撞倒地，送醫後因腦出血開刀，至今仍在加護病房，而肇事機車騎士竟未停下，直接騎離現場。

▲▼ 移工騎車上班遭擊落「腦出血」　冷血肇逃騎士抓到了！下場曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼畫面曝光！移工騎車上班遭擊落「腦出血」，騎士竟冷血肇逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 移工騎車上班遭擊落「腦出血」　冷血肇逃騎士抓到了！下場曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後追查到肇事駕駛是44歲陳男，7日晚間11點通知他到案說明，釐清事件發生經過。初步肇因研判為該車未保持安全距離，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

至於陳男未留置現場處理逕自離去行為，涉違反「道路交通管理處罰條例」第62條第3、4項規定(可處新臺幣3000元以上至9000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照)，另肇事逃逸涉嫌違反「刑法」185-4條「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者」（處六月以上五年以下有期徒刑），併函請地檢署偵辦。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

快訊／新北五股移工宿舍大火！濃煙直竄天際　現場畫面曝光

專偷光電廠電纜！警破竊盜集團逮5嫌　查獲海洛因、毒咖啡包

新北賓士男拒檢狂逃13公里！闖燈逆向...19項違規將重罰近13萬

桃園婦機車下午遭竊晚上就尋獲　竊賊拆牌藏苗栗第三公墓

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

「龍蝦之亂」席捲中國！騰訊大樓現安裝人潮　網友：像大爺大媽排隊領雞蛋

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

A-Lin首唱〈幸福在歌唱〉 把自己也唱哭了！QQ

重機慢車道「野蠻超車」！擊落21歲騎士竟肇逃

重機慢車道「野蠻超車」！擊落21歲騎士竟肇逃

高雄市三民區6日傍晚發生一起肇逃車禍！一名30歲李姓男子騎乘大型紅牌重機，行經民族一路時不慎擦撞到21歲廖姓騎士，導致廖男連人帶車重摔倒地，誇張的是，李男肇事後竟催油門離開現場。警方事後通知李男到案說明，並依據肇逃、不依規定駕車的違規行為，依據《道路交通管理處罰條例》總計最高可罰1萬3200元罰鍰，並吊扣駕照、函送地檢署偵辦。

剛結束20年噩夢！高雄車站又迎高鐵南延　里長憂：又要黑暗10年

剛結束20年噩夢！高雄車站又迎高鐵南延　里長憂：又要黑暗10年

新案週來客「1隻手數得完」　業界紛喊話：鬆綁第2戶

新案週來客「1隻手數得完」　業界紛喊話：鬆綁第2戶

高雄汽修廠老闆躺地維修！慘遭貨車重壓輾斃

高雄汽修廠老闆躺地維修！慘遭貨車重壓輾斃

高雄媽獨留10歲兒在家吃飯！　兒「墜樓雙腿骨折」送醫

高雄媽獨留10歲兒在家吃飯！　兒「墜樓雙腿骨折」送醫

高雄肇逃移工車禍交通事故

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

