出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

▲有強盜前科林姓男子，去年6月間竊取機車後，搭載彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸，桃園地院判判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子曾犯強盜案被法院判處12有期徒刑，2022年出獄後仍不知悔改，去年6月凌晨在龜山區竊取路旁機車，搭載彭姓男子闖入忠義路上某超商，分持水果刀、折疊刀攻擊店員後搶走1458元現金逃逸。桃園地院昨（10）日審結依攜帶凶器強盜罪等判處應執行8年3月徒刑，彭男判處7年6月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，49歲林姓男子曾於2002年間因強盜案件，經高院判處有期徒刑12年確定入監服刑，林男於2022年2月執行完畢出監。未料林男仍不知悔改，於去年6月7日凌晨4時許，在龜山區復興一路機車停車格，見一輛機車上插有機車鑰匙，徒手竊取機車得手後，搭載60歲彭姓男子逃離。

同日凌晨4時48分許，2人身穿輕便雨衣、頭戴安全帽，前往龜山區忠義路某家超商，林男持水果刀抵住夜班劉姓店員頸部，再以刀柄敲擊店員頭部，彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員軀幹及四肢，迫使劉雙膝著地呈跪姿不能抗拒，依林、彭2人指示，開啟超商櫃台收銀機，彭男將收銀機內現金1458元裝進塑膠袋中，2人得手後，林再持封箱膠帶綑綁劉姓店員雙手及蒙上眼部，騎車逃離現場。劉姓店員則受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手割傷及左鼠蹊部擦傷等傷害。

龜山警方據報後，調閱現場監視器畫面，於同日凌晨5時35分許，在桃園市桃園區至善街逮捕林、彭2人到案，當場扣得現金1458元、水果刀、折疊刀、膠帶、雨衣等證物；桃園地檢署偵結依竊盜及攜帶凶器強盜取財罪嫌將2人起訴，檢察官以林男為累犯，建請法院加重其刑。

桃園地院審理時，被告林男、彭男坦承犯行，犯行堪以認定，法官經檢察官請求，依累犯規定加重林男之刑；審酌被告林男竊取他人機車，再以機車搭載被告彭男至超商，以水果刀、折疊刀等物脅迫告訴人交出財物，不僅侵害他人身體、自由及財產法益，且嚴重影響社會治安，犯罪造成之損害亦屬非輕。考量被告均坦承犯行，惟均未與告訴人達成和解並賠償損害，法官審結，依攜帶凶器強盜罪等判處林男應執行8年3月徒刑，彭男則判處7年6月徒刑，仍可上訴。