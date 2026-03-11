　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

▲有強盜前科林姓男子，去年6月間竊取機車後，搭載彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸，桃園地院判判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲有強盜前科林姓男子，去年6月間竊取機車後，搭載彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸，桃園地院判判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子曾犯強盜案被法院判處12有期徒刑，2022年出獄後仍不知悔改，去年6月凌晨在龜山區竊取路旁機車，搭載彭姓男子闖入忠義路上某超商，分持水果刀、折疊刀攻擊店員後搶走1458元現金逃逸。桃園地院昨（10）日審結依攜帶凶器強盜罪等判處應執行8年3月徒刑，彭男判處7年6月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，49歲林姓男子曾於2002年間因強盜案件，經高院判處有期徒刑12年確定入監服刑，林男於2022年2月執行完畢出監。未料林男仍不知悔改，於去年6月7日凌晨4時許，在龜山區復興一路機車停車格，見一輛機車上插有機車鑰匙，徒手竊取機車得手後，搭載60歲彭姓男子逃離。

同日凌晨4時48分許，2人身穿輕便雨衣、頭戴安全帽，前往龜山區忠義路某家超商，林男持水果刀抵住夜班劉姓店員頸部，再以刀柄敲擊店員頭部，彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員軀幹及四肢，迫使劉雙膝著地呈跪姿不能抗拒，依林、彭2人指示，開啟超商櫃台收銀機，彭男將收銀機內現金1458元裝進塑膠袋中，2人得手後，林再持封箱膠帶綑綁劉姓店員雙手及蒙上眼部，騎車逃離現場。劉姓店員則受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手割傷及左鼠蹊部擦傷等傷害。

龜山警方據報後，調閱現場監視器畫面，於同日凌晨5時35分許，在桃園市桃園區至善街逮捕林、彭2人到案，當場扣得現金1458元、水果刀、折疊刀、膠帶、雨衣等證物；桃園地檢署偵結依竊盜及攜帶凶器強盜取財罪嫌將2人起訴，檢察官以林男為累犯，建請法院加重其刑。

桃園地院審理時，被告林男、彭男坦承犯行，犯行堪以認定，法官經檢察官請求，依累犯規定加重林男之刑；審酌被告林男竊取他人機車，再以機車搭載被告彭男至超商，以水果刀、折疊刀等物脅迫告訴人交出財物，不僅侵害他人身體、自由及財產法益，且嚴重影響社會治安，犯罪造成之損害亦屬非輕。考量被告均坦承犯行，惟均未與告訴人達成和解並賠償損害，法官審結，依攜帶凶器強盜罪等判處林男應執行8年3月徒刑，彭男則判處7年6月徒刑，仍可上訴。

 【更多新聞】

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

申請擴廠多次遭駁回　食品廠老董300萬行賄官員遭拒下場曝

市價2千萬！「牛皮厚紙板」夾藏2.3公斤海洛因闖關　美籍男被逮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中死亡車禍！　騎士頭部遭輾亡
網友夢到賴清德說「親你」　總統親傳照片回應！3.9萬人按讚
賈吉關鍵打席吞再見三振！「美國隊長」淪戰犯被酸：沒大谷強
打贏韓國現場！日本人「1舉動」　台灣球迷驚：真的會哭
快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

快訊／新北五股移工宿舍大火！濃煙直竄天際　現場畫面曝光

專偷光電廠電纜！警破竊盜集團逮5嫌　查獲海洛因、毒咖啡包

新北賓士男拒檢狂逃13公里！闖燈逆向...19項違規將重罰近13萬

桃園婦機車下午遭竊晚上就尋獲　竊賊拆牌藏苗栗第三公墓

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

WBC英雄淚竟撞臉王世堅？　陳冠宇自嘲「Windows 95」　宣布告別守護20年中華隊

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

快訊／新北五股移工宿舍大火！濃煙直竄天際　現場畫面曝光

專偷光電廠電纜！警破竊盜集團逮5嫌　查獲海洛因、毒咖啡包

新北賓士男拒檢狂逃13公里！闖燈逆向...19項違規將重罰近13萬

桃園婦機車下午遭竊晚上就尋獲　竊賊拆牌藏苗栗第三公墓

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

崇越二月營收55.2億元、年增近14%　2025全年賺逾兩個股本

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　大票洗版：上數學課囉

范斯or盧比歐？傳川普私下調查　共和黨金主「一面倒挺他」

快訊／台中死亡車禍！聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

妹子拿舊藥膏擦痘痘！白嫩美胸「冒百顆紅痘」畫面曝　崩潰求醫

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

「龍蝦之亂」席捲中國！騰訊大樓現安裝人潮　網友：像大爺大媽排隊領雞蛋

金正恩攜愛女突訪戰情室！監控巡弋飛彈試射　抗議美韓聯合軍演

檢察總長怎麼選？檢協拋4建議　罕見與劍青檢改同調

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

Threads驚見「黑幫徵才文」苦主急報警

持刀闖總統府男喊神諭　法院裁定暫行安置6個月

更多熱門

相關新聞

陸戰66旅搞丟T75備用槍管　7軍士官有罪判決出爐

陸戰66旅搞丟T75備用槍管　7軍士官有罪判決出爐

陸戰隊六六旅於2020年間清點槍械彈藥時，發現T75機槍預備槍管遺失一支，當時包括營連長與士官長卻隱匿未回報，事後在清點紀錄造假，直至2023年間後勤科審查軍械武器清點資料時才揭露，前後任營、連長、中士等8人遭桃園地檢署起訴；桃園地院今（29）日依共同犯公務員登載不實文書罪，將林姓營長在內的7名軍士官判處有期徒刑1年3月至1年5月不等，均緩刑3年，另須向公庫支付4萬至10萬元不等，另潘姓中尉排長則獲無罪，本案仍可上訴。

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

對身障女猥褻指侵20次　無良阿伯判囚7年6月

對身障女猥褻指侵20次　無良阿伯判囚7年6月

惡男綑綁女友3度性侵案　判4年定讞

惡男綑綁女友3度性侵案　判4年定讞

關鍵字：

強盜累犯持刀強盜綑綁毆打超商店員加重強盜罪嫌桃院

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面