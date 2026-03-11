TVBS民調／近8成民眾認為台灣應親美　但半數認為國民黨反美

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

《TVBS》今（11）日公布最新民調，對於近期情勢，近八成民眾認為親美對台灣更重要，而82%民眾認為民進黨親美、認為國民黨親美者僅26%、認為民眾黨親美者僅24%，相當懸殊。

民調詢問，民眾認為國內三個主要政黨是否親美？調查發現，高達82%認為民進黨親美，只有5%認為民進黨是反美，認為國民黨親美的比例為26%，48%認為國民黨反美，10%認為不親美也不反美，24%認為民眾黨親美，42%認為民眾黨反美，認為民眾黨不親美也不反美為10%，另外24%沒意見。



美中競爭引發台灣是否應在美中選邊，如何處理與美國、中國之間關係等爭議，除了政黨的立場態度外，民調也調查民眾對台灣跟美國及中國關係的看法，結果顯示，77%民眾認為親美對台灣重要，只有13%認為不重要，10%沒有意見。而認為親中對台灣重要的比例47%，認為不重要的比例為39%，民眾看法較為分歧，13%沒有意見。

另外，美國總統川普之前的對等關稅，被美國法院判決違法，川普也引用其他法律實施關稅，台灣談判團隊跟美方之前談定的關稅相關貿易協定，有人認為應該繼續送到立法院通過，也有人認為應該重新跟美國談判，調查結果顯示，半數（51%)民眾認為應該重新跟美方談判，認為應該繼續送到立法院通過的為30%，另外19%沒有表示意見

此次調查是TVBS民意調查中心於115年2月27日至3月6日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,438位20歲以上台灣民眾，他中拒訪為467位，拒訪率為32.5%，最後成功訪問有效樣本971位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經來來為為TVBS。