政治 政治焦點 國會直播 專題報導

子弟兵呂瀅瀅遭爆霸凌下屬　王世堅轟：子虛烏有、居心險惡

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨議員初選如火如荼展開，台北市松山信義選區競爭激烈，獲立委王世堅力挺的呂瀅瀅，近來有多名前任助理在網路上指控她長期不當管理與職場霸凌。呂瀅瀅表示，黨內初選進入民調前的關鍵時刻，卻突然出現匿名爆料指控呂瀅瀅辦公室存在所謂「職場霸凌」情事。這樣的爆料時間點，恰巧落在初選民調前夕，難免引發外界對於其背後動機的質疑。王世堅今（11日）也痛批，這完全是子虛烏有，完全就是針對現在台北市議員民進黨初選的民調而來，居心險惡，呂瀅瀅提告是正確的。

呂瀅瀅過去曾任第9屆士林北投議員，連任失利後淡出政壇。相隔多年後，呂再度投身政壇要競逐松山信義區議員，主打「20年行政經驗」；此外，呂與黨內高聲量的立委王世堅關係佳，本次九合一大選王世堅多次被外界點名參選市長，與其交好的議員小雞也被冠上「堅系」之名，獲得不少關注度。

但沒想到，呂瀅瀅卻遭多名前助理指控其涉及職場霸凌。自去年下半年開始，有多位呂的前任助理、志工，在網路上發文指控，在呂的團隊工作時遭受職場霸凌，包括要求助理以跪姿報告工作、公開羞辱外貌、長時間辱罵與精神打壓等行為，已對員工造成嚴重心理壓力，甚至需尋求心理諮商協助。

對此，王世堅今（11日）出面駁斥，強調這完全是子虛烏有，完全就是針對現在台北市議員民進黨初選的民調而來，「哪一些新人攻擊呂瀅瀅，甚至攻擊我在政治上的事？這些很清楚」，因此呂瀅瀅提告是正確的。

王世堅認為，如果呂瀅瀅有任何霸凌屬下的行為，這位屬下可以去勞工局提告，「不該為了議員的初選，去對善良的呂瀅瀅做出這樣的攻擊」，這些人很居心險惡，而且是用最醜陋的手段，這是一種很醜陋的行為。

王世堅也說，未來《選罷法》應該針對這類情形做出規範，在初選上面有「意圖使人不當選」的情況，《選罷法》現在只規範賄選或其他妨礙行為。

▲▼台北巿議員聯合登記，由立委王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺、王孝維、陳慈慧及三位新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文赴民進黨台北市黨部辦理初選登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北巿議員擬參選人呂瀅瀅。（資料照／記者湯興漢攝）

對於相關指控，呂瀅瀅陣營指出，相關指控並非首次出現。早在去年投入初選後，就已有匿名帳號於Threads、Facebook等社群平台，自稱為其辦公室助理持續散布相關內容。對於這些未具名來源的指控，呂瀅瀅也已在去年12月向警方提出妨害名譽告訴，目前案件已進入司法程序。

在案件尚未有任何司法認定之前，相關內容卻在初選民調前夕再次被媒體爆料。政治圈人士指出，選舉期間出現匿名爆料並非罕見，但若內容缺乏具體事證、且多來自未具名來源，就更容易被質疑為選舉操作的一環。

呂瀅瀅也已發表聲明強調，報導內容與事實嚴重不符，並已委請律師研議採取法律行動。她同時呼籲外界理性看待未經查證的資訊，避免不實訊息影響選舉的公平。

 
民進黨執行台南民調初選，昨公布第3選區民調結果，分屬憲派、妃派的現任市議員陳秋宏、吳通龍通過，昨晚也執行競爭最激烈的第10選區東區民調，由現任市議員蔡筱薇、捲土重來的前市議員蔡旺詮、陳金鐘及新人卓佩于等人「4搶2」。今（11日）稍早公布民調結果，最後由憲派蔡筱薇、前市議員陳金鐘通過初選，妃派蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

呂瀅瀅王世堅職場霸凌民進黨

