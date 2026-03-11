　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

▲▼ 陳見賢推「樂齡安居」政見，敬老卡、假牙補助全面升級 。（圖／陳見賢辦公室提供）

▲陳見賢推政見，敬老卡、假牙補助全面升級 。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

隨著台灣邁入高齡社會，新竹縣人口結構也正快速轉變，根據統計，目前新竹縣 65歲以上人口已達90,815人，占全縣總人口15.21%，長照與高齡照護需求持續增加。投入國民黨新竹縣長初選的副縣長陳見賢今（11日）推「樂齡安居」政見，全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數，並且擴大至農會使用。

陳見賢表示，面對高齡化趨勢，必須提前布局，讓長輩能夠安心在地老化、樂齡生活，因此提出「樂齡安居」政見，從科技照護、醫療補助到生活支持全面升級。

陳見賢指出，未來將推動多項具體措施，打造更完善的長照政見。包含推動智慧科技輔具補助，提供長輩租賃或購置智慧輔具，像是跌倒偵測設備、穿戴式健康監測裝置等，以科技守護長者安全。對於全口假牙補助也規劃提高至7萬元，協助長者改善口腔健康，提升飲食與生活品質。

另外，許多鄉親也反映，對於敬老愛心卡的使用方式期望更彈性。對此，陳見賢表示，敬老愛心卡額度評估提升至每月800點外，規劃進一步擴大使用彈性，例如每月可有 300點可以至農會消費及長照接送專車等服務，讓長者在日常生活、就醫與交通上都更加便利，減輕家庭照顧負擔。

陳見賢表示，長輩安心，家庭才能放心。未來透過智慧科技導入與福利政策升級，打造新竹縣成為更友善長者的樂齡城市，讓每一位長輩都能安居生活。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

馬郁雯初選出線！　男友李正皓：感謝讓小弟升格為「議員候選人佐」

子弟兵呂瀅瀅遭爆霸凌下屬　王世堅轟：子虛烏有、居心險惡

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

李貞秀國籍爭議韓國瑜下午協商　藍喊確保權利、綠等協商

國民黨今徵召李四川　蔣萬安送西裝祝賀「一定做出巨大貢獻」

快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線、康家瑋連兩屆落馬

拍板李泰興任北市副市長　蔣萬安讚：優秀文官有表現就會被看見

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

台灣成禁語？台球迷為女足加油遭澳方驅趕　李柏毅：國人不該被消音

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

馬郁雯初選出線！　男友李正皓：感謝讓小弟升格為「議員候選人佐」

子弟兵呂瀅瀅遭爆霸凌下屬　王世堅轟：子虛烏有、居心險惡

陳見賢推「樂齡安居」政見　新竹縣敬老卡、假牙補助全面升級

李貞秀國籍爭議韓國瑜下午協商　藍喊確保權利、綠等協商

國民黨今徵召李四川　蔣萬安送西裝祝賀「一定做出巨大貢獻」

快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線、康家瑋連兩屆落馬

拍板李泰興任北市副市長　蔣萬安讚：優秀文官有表現就會被看見

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

台灣成禁語？台球迷為女足加油遭澳方驅趕　李柏毅：國人不該被消音

陳晨威賽後「回房間抱老婆哭了」！中華隊辛酸內幕曝：心情轉折很大

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

政治熱門新聞

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「輸民調就加入」　新北藍軍抗拒合作黃國昌

快訊／李四川戰新北　北市府升「他」任副市長

初選前夕遭爆黑料　呂瀅瀅：不排除黨內惡鬥

快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線、康家瑋連兩屆落馬

共機擾台驟減創紀錄！專家：背後原因不單純

遭網友換臉反串！苗博雅轟「死全家」　徐巧芯傻眼：不是支持廢死

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

王瑞德痛批韓國：沒運動精神的被三振　 爛國家！死都不去消費

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

記憶體南亞科2月暴賺75.84億　年增率飆破1256%

中華隊搭機返國！駐日代表李逸洋率團送機

「自費是院長承擔」　管碧玲：這就是台灣外交！懂就懂、不懂是裝不懂

更多熱門

相關新聞

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

台東一位民眾日前到某水煎包消費，沒想到一咬竟發現裡面的餡料含有假牙，氣得委託朋友上網爆料。對此，台東縣牙醫師公會顧問、牙醫師邱宏正表示，這顆牙齒一看就是人類的假牙。

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

台東「低耗能民宿暨集合式住宅計畫」　縣府補助125萬

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

新竹縣長黨內對決升溫　民調揭曉陳見賢反超徐欣瑩

新竹縣長初選爆網路抹黑　陳見賢辦公室：提告追查背後真兇

新竹縣長初選爆網路抹黑　陳見賢辦公室：提告追查背後真兇

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

關鍵字：

陳見賢政見新竹縣敬老卡假牙補助

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面