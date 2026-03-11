　
政治

快訊／民進黨新發言人公布　立委林楚茵接任

▲▼林楚茵上任民進黨新發言人。（圖／民進黨提供）

▲林楚茵上任民進黨新發言人。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（11日）召開中常會，會中，總統兼任民進黨主席賴清德宣布，綠委林楚茵將接任黨部發言人。賴清德表示，林楚茵過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通，期待她未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇秘書長的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。

林楚茵會後受訪時透露，賴清德主席已經宣布由她加入黨中央發言人團隊，考量原團隊中新北市議員卓冠廷、戴瑋姍參加黨內初選的公平性，辭去義務性的發言人職務，之前已經補進李坤城立委，自己現在也要加入發言團隊，希望接下來能夠有更多跟民眾溝通部分，尤其在國防預算、全民福利部分。

林楚茵指出，剛剛王世堅立委在最後一刻趕到，但他一坐下來會議就結束了，因為立院還要協商李貞秀的立委資格，她的資格要由立法院認定，立法院長韓國瑜必須做出決定，「就像沒有錄取的學生，學校硬要錄取」，外界也沒辦法多做評論。

對於李貞秀立委資格，林楚茵強調，國有國法、家有家規，既然依法不具資格，那就不該繼續擔任立委，現在還有朝野協商這一關，為了讓三位黨團幹部可以回去，今天會議確實很有效率地結束。

林楚茵透露，中常會中也有討論到棒球，透過轉播也可以感受到把異鄉當成主場的感覺，「台灣尚勇」的呼喊響徹東京巨蛋，國人對體育有這麼強的向心力，未來行政團隊對於運動員、選手、設施、基層等預算都要盡力爭取。

民進黨今（11日）舉行中常會，新黨副秘書長游智彬又赴民進黨中央高聲抗議，痛批行政院長卓榮泰吹牛皮，拿出一個紙袋說卓榮泰是「卓榮袋」，隨後還比照日前抗議小草砸蛋洩憤，但游智彬跑到大馬路上丟蛋失準，砸到一旁的媒體攝影，游智彬隨後也遭附近警力架開，留在對面公園隔著一條大馬路叫囂。

林楚茵民進黨賴清德立委發言人卓冠廷

