炫耀50砲友傳性愛片！高中男師打手槍視訊女學生：可以看胸部嗎

▲呂姓男老師狂傳自己的性愛片、情趣照給學生，還邊打手槍邊引誘女學生自拍裸照。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中某高中呂姓英文男師和同校17歲女學生深夜聊天，他慫恿女學生下載TELEGRAM後，傳送自己多部性愛片，並開啟視訊，邊打手槍邊問女學生「可以看妳的胸部嗎？」，想誘導女學生視訊裸聊，不過女學生並未照做。呂男的變態行徑爆發後，被女學生的父親告上法院。台中地院審理，法官審酌呂男和被害人達成調解等情，依他犯引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，減刑處1年8月徒刑。緩刑4年。

判決指出，呂男為台中市某高中英文教師，去年7月6日深夜11時許，他與同校高二女學生小花(化名)用IG聊天，宣稱擁有50幾個炮友、7個女友，還傳送SM性虐待工具及自己身穿蜘蛛人情趣服裝的照片，供小花觀覽，並提議小花下載TELEGRAM，就能使用「閱後即焚」功能觀看私密影像或進行視訊裸聊、視訊自慰。

呂男的TELEGRAM帳號暱稱「老濕雞（雞頭圖）」，封面則是男性性器官圖，他一等小花也下載TELEGRAM，立刻加她好友，迫不及待傳送3部自己和其他女子的性愛片、2部自慰影片給小花，並開起單方視訊通話，邊打手槍邊問小花「可以看妳的胸部嗎？」想引誘小花與他視訊裸聊或拍攝性影像，幸好小花沒有照做，呂男沒有得逞。

全案曝光後，呂男坦承犯行，並和小花的父親達成調解，當場賠償完畢。法官認為，呂男引誘少年自行拍攝性影像但未遂，犯罪情節相較輕微，認為對呂男科以最低刑度仍太重，依刑法第59條情堪憫恕替呂男減刑，依他犯引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，處1年8月徒刑。

法官指出，呂男無前科紀錄，且年紀尚輕，如果入監服刑，會對他人生造成巨大影響、不易回歸社會，審酌呂男犯後取得被害人原諒，已有悔意，因一時失慮而犯案等情，給予他緩刑4年。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。