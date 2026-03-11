李貞秀國籍爭議韓國瑜下午協商　藍喊確保權利、綠等協商

▲立法院內政委員會經由推舉產生出召委。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀身份資格問題延燒，行政院長卓榮泰2月26日在院會中指示與會的行政官員，在資格還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料；而立法院長韓國瑜將在今（11日）下午召集朝野協商，研商「李貞秀立法委員身分認定」相關事宜。內政委員會召委李柏毅表示，會進一步與行政院、立法院長韓國瑜協商討論，到底機密文件該不該提供李貞秀；另一召委藍委廖先翔則說，李貞秀已在大法官見證下在立院正式就職，與每位委員有一樣權利與義務。

針對下午民眾黨立委李貞秀資格問題的協商，李柏毅受訪表示，台灣是民主法治社會，立法院是民主殿堂，希望協商會有大家可接受的方案，但在這段時間內政部跟行政院都講的非常清楚，不管是在參選資格，或在就職前有沒有放棄國籍等，李貞秀都引起相當大的爭議，民調也顯示國人非常擔心。

李柏毅指出，下午協商會為內政委員會未來的運作模式做出一個比較好的方案，同時也會尊重行政部門這段時間的發言，會認真來探討，到底李貞秀女士是否適合擔任立法委員或在內政委員會有太多的機密文件該不該提供，都會進一步跟行政院、立法院長韓國瑜協商跟討論。

廖先翔則說，李貞秀已經在大法官見證下在立法院正式就職，那就跟立法院每位立法委員有一樣的權利跟義務，李貞秀在內政委員會的質詢或相關權利，他身為召集委員，一定會確保每位委員都有一樣的權利。當然不會預設立場、預設內政部會有不尊重立法院的行為，如果現場有什麼狀況，會再來做協調。

而李貞秀本人今面對媒體相關詢問時，則僅微笑應對、低頭看桌上資料，其助理也表示，「不好意思，我們沒有要受訪」。

內政委員會本會期共有13人，包括民進黨李柏毅、吳琪銘、王美惠、蘇巧慧、黃捷、張宏陸，國民黨廖先翔、王鴻薇、張智倫、丁學忠、徐欣瑩，無黨籍高金素梅以及民眾黨李貞秀。

▼民眾黨不分區立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）