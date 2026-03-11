　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中度身心障礙詹姓男子於2023年8月間因欠債，遭陳姓男子與邱姓女等4人長期體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹還被苛扣薪資，2024年2月因傷勢倒臥樓梯間慘死，經檢警調查出陳男等4人涉及凌虐致死。桃園地院審結，依共同犯傷害致死罪判處陳男有期徒刑13年，邱女、宗姓鄰居各處8年6月，龔姓男子判刑5年10月，本案可上訴。

檢警調查，39歲的詹姓男子於2024年2月間被發現在八德區某物流公司宿舍猝死在樓梯間，警方查出，死者身體有多處有不明傷痕，報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官率領法醫相驗時查出，死者身上有多處陳舊傷痕，身體軀幹、頭部等多處有擦挫傷勢，法醫解剖時發現其內臟破裂，導致腹腔大量出血，死因則是出血性休克。

八德警方於7月上旬持桃園地院核發拘票，逮捕36歲陳姓男子、41歲邱姓男子、30歲宗姓男子與陳姓男子31歲邱姓女友等4人到案。專案小組調查發現，詹男與陳姓、邱姓與宗姓男子等3人是某物流公司臨時工，同為宿舍室友關係，因詹男具中度身障礙病史，常被陳、邱與宗男等人霸凌，動輒藉故拳打腳踢，邱姓女友亦會參與。

檢警查出，陳男與邱姓女友、龔姓男子、宗姓男子等4人互相熟識，詹男為中度身心障礙者，與龔男是國小同學，陳男等人以詹男損壞工作機具欠債為由，帶到八德區介壽路龔姓男子同住並從事物流工作，以「還債」為由任意扣薪水，讓詹男僅能依靠每月5000元身障補助維生。

陳男等人因不滿詹男偷拿香菸、錢及生活習慣不佳，2023年10月起陸續對詹男徒手掌摑、腳踹腹部、持鐵棒與木棍毆打手臂與大腿，甚至命他提半桶水半蹲、用床墊壓身體再毆打等方式施暴，還限制詹男只能喝醬油充飢，長期予以凌虐。

▲桃園市詹姓身障男子2024年2月間在宿舍被發現猝死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市詹姓身障男子2024年2月間在宿舍被發現猝死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

2024年1月29日清晨，陳男等人再度命詹男提水桶半蹲長達30分鐘，當晚多人又以鐵棍、木棍毆打詹頭部、腹部與四肢，多人輪流施暴，導致詹男出現顱部及全身多處瘀傷、肋骨骨折、腹腔出血與脾臟破裂等傷勢，隔日詹男在住處門口彎腰嘔吐但仍被要求繼續工作，最終因出血性休克與腦部傷害，於2月6日清晨倒臥住處樓梯間死亡。

檢警調查時，陳男等4人供稱詹男是意外摔死，法醫相驗遺體發現詹全身新舊傷不斷，檢警現場勘查、調閱監視器畫面與對話紀錄及依法醫解剖報告等證據，確認陳等4人長期毆打並體罰詹男，陳男等人於偵查審理時坦承施暴，但辯稱只是「教訓」，未料造成死亡之結果。

案經桃園地檢署檢察官依國民法官法提起公訴，法院受理後因案情複雜，曠日廢時，無法在國民法官內短期內審完，因此裁定不參與國民法官審判，改為通常程序由職業法官審理。

桃園地院合議庭審酌，陳男等4人長期凌虐身心障礙者，最終造成被害人喪命之結果，嚴重侵害生命與身體法益，迄今未與家屬和解賠償，惡性重大，審結依傷害致人於死罪分別判刑，依共同犯傷害致死罪判處陳男有期徒刑13年，邱女、宗姓鄰居各處8年6月，龔姓男子判刑5年10月，本案可上訴。

 【更多新聞】

石門水庫遊艇驚傳兩度擱淺+救生衣繩索斷裂　黃敬平要求全面稽查

申請擴廠多次遭駁回　食品廠老董300萬行賄官員遭拒下場曝

市價2千萬！「牛皮厚紙板」夾藏2.3公斤海洛因闖關　美籍男被逮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

炫耀50砲友傳性愛片！高中男師打手槍視訊女學生：可以看胸部嗎

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

飛金門班機延誤　心急男脫口「行李箱有炸彈怎麼辦」獲不起訴

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

炫耀50砲友傳性愛片！高中男師打手槍視訊女學生：可以看胸部嗎

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

飛金門班機延誤　心急男脫口「行李箱有炸彈怎麼辦」獲不起訴

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

持刀闖總統府男喊神諭　法院裁定暫行安置6個月

醫美富二代吸毒壞掉　上銬畫面曝

Threads驚見「黑幫徵才文」苦主急報警

更多熱門

相關新聞

食材董座300萬行賄官員遭拒　判8月+褫奪公權

食材董座300萬行賄官員遭拒　判8月+褫奪公權

國內知名傳統食材供應商吳姓董座欲向桃市府申請擴廠均遭駁回，2023年3月透過蕭姓市政顧問協助，邀約市府經發局熊姓副局長餐宴，暗示以300萬元希望協助護航過關，遭熊姓副局長拒絕，事後向政風處舉報移送桃園地檢署偵辦；桃園地院審結，依共同犯非公務員對於公務員關於不違背職務之行為行求賄賂罪，分別判處蕭男7月、吳男8月有期徒刑，褫奪公權1年6月、2年，還可上訴。

海軍陸戰隊新兵休假落跑　被判4個月

海軍陸戰隊新兵休假落跑　被判4個月

航警淪走私集團門神　收賄百萬縱放夾帶加熱菸26次

航警淪走私集團門神　收賄百萬縱放夾帶加熱菸26次

酒駕3犯要關半年　駕駛求情被打臉

酒駕3犯要關半年　駕駛求情被打臉

裝潢工趁獨處猥褻女屋主　桃園地院判刑出爐

裝潢工趁獨處猥褻女屋主　桃園地院判刑出爐

關鍵字：

身障男長期遭霸凌慘死桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面