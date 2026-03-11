身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中度身心障礙詹姓男子於2023年8月間因欠債，遭陳姓男子與邱姓女等4人長期體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹還被苛扣薪資，2024年2月因傷勢倒臥樓梯間慘死，經檢警調查出陳男等4人涉及凌虐致死。桃園地院審結，依共同犯傷害致死罪判處陳男有期徒刑13年，邱女、宗姓鄰居各處8年6月，龔姓男子判刑5年10月，本案可上訴。

檢警調查，39歲的詹姓男子於2024年2月間被發現在八德區某物流公司宿舍猝死在樓梯間，警方查出，死者身體有多處有不明傷痕，報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官率領法醫相驗時查出，死者身上有多處陳舊傷痕，身體軀幹、頭部等多處有擦挫傷勢，法醫解剖時發現其內臟破裂，導致腹腔大量出血，死因則是出血性休克。

八德警方於7月上旬持桃園地院核發拘票，逮捕36歲陳姓男子、41歲邱姓男子、30歲宗姓男子與陳姓男子31歲邱姓女友等4人到案。專案小組調查發現，詹男與陳姓、邱姓與宗姓男子等3人是某物流公司臨時工，同為宿舍室友關係，因詹男具中度身障礙病史，常被陳、邱與宗男等人霸凌，動輒藉故拳打腳踢，邱姓女友亦會參與。

檢警查出，陳男與邱姓女友、龔姓男子、宗姓男子等4人互相熟識，詹男為中度身心障礙者，與龔男是國小同學，陳男等人以詹男損壞工作機具欠債為由，帶到八德區介壽路龔姓男子同住並從事物流工作，以「還債」為由任意扣薪水，讓詹男僅能依靠每月5000元身障補助維生。

陳男等人因不滿詹男偷拿香菸、錢及生活習慣不佳，2023年10月起陸續對詹男徒手掌摑、腳踹腹部、持鐵棒與木棍毆打手臂與大腿，甚至命他提半桶水半蹲、用床墊壓身體再毆打等方式施暴，還限制詹男只能喝醬油充飢，長期予以凌虐。

2024年1月29日清晨，陳男等人再度命詹男提水桶半蹲長達30分鐘，當晚多人又以鐵棍、木棍毆打詹頭部、腹部與四肢，多人輪流施暴，導致詹男出現顱部及全身多處瘀傷、肋骨骨折、腹腔出血與脾臟破裂等傷勢，隔日詹男在住處門口彎腰嘔吐但仍被要求繼續工作，最終因出血性休克與腦部傷害，於2月6日清晨倒臥住處樓梯間死亡。

檢警調查時，陳男等4人供稱詹男是意外摔死，法醫相驗遺體發現詹全身新舊傷不斷，檢警現場勘查、調閱監視器畫面與對話紀錄及依法醫解剖報告等證據，確認陳等4人長期毆打並體罰詹男，陳男等人於偵查審理時坦承施暴，但辯稱只是「教訓」，未料造成死亡之結果。

案經桃園地檢署檢察官依國民法官法提起公訴，法院受理後因案情複雜，曠日廢時，無法在國民法官內短期內審完，因此裁定不參與國民法官審判，改為通常程序由職業法官審理。

桃園地院合議庭審酌，陳男等4人長期凌虐身心障礙者，最終造成被害人喪命之結果，嚴重侵害生命與身體法益，迄今未與家屬和解賠償，惡性重大，審結依傷害致人於死罪分別判刑，依共同犯傷害致死罪判處陳男有期徒刑13年，邱女、宗姓鄰居各處8年6月，龔姓男子判刑5年10月，本案可上訴。