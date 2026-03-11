疑似來自台灣！南韓濟州島又撿到「茶包K他命」　已是第18次

▲南韓濟州島又發現疑似與台灣有關的毒品。（圖／濟州海洋警察廳）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州島海邊再度驚現毒品包裹！濟州海洋警察廳11日證實，10日下午約1時36分，有民眾在西歸浦市城山邑溫坪里海邊發現疑似用茶葉包裝偽裝的毒品，經初步檢驗後確認為管制藥品K他命，而這已是2025年至今第18起類似案件。警方則懷疑，這與2024年7月發生在台灣海域的大規模毒品流失事件有關。

根據《韓聯社》報導，一名進行海岸環境清潔活動的志工10日下午在濟州島西歸浦市海邊發現這批以銀色茶葉包裝紙形式偽裝的不明物體。驚覺有異的他隨即報警，而趕抵現場的海警人員查獲重達約1公斤的不明物品。

警方利用簡易試劑進行現場快篩，結果呈現K他命陽性反應。為求謹慎，相關單位已將檢體送往國立科學搜查研究所進行精密成分鑑定，以釐清毒品的確切種類與來源。

值得注意的是，這批毒品外觀特徵與2024年間在當地陸續發現超過10次的K他命包裝完全相同。2024年9月至12月期間，濟州島本島及牛島周邊海岸線便陸續出現大量茶葉包裝形式的K他命漂流物。

南韓海警研判，這波毒品漂流潮與2024年7月發生在台灣海域的大規模毒品遺失事件存在關聯性，推測當時流失的毒品很可能隨著洋流一路北漂，最終被沖刷至濟州島沿岸地帶。