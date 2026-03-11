　
國際

疑似來自台灣！南韓濟州島又撿到「茶包K他命」　已是第18次

▲▼韓濟州海邊撿到「茶包K他命」！疑來自台灣。（圖／濟州海洋警察廳）

▲南韓濟州島又發現疑似與台灣有關的毒品。（圖／濟州海洋警察廳）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州島海邊再度驚現毒品包裹！濟州海洋警察廳11日證實，10日下午約1時36分，有民眾在西歸浦市城山邑溫坪里海邊發現疑似用茶葉包裝偽裝的毒品，經初步檢驗後確認為管制藥品K他命，而這已是2025年至今第18起類似案件。警方則懷疑，這與2024年7月發生在台灣海域的大規模毒品流失事件有關。

根據《韓聯社》報導，一名進行海岸環境清潔活動的志工10日下午在濟州島西歸浦市海邊發現這批以銀色茶葉包裝紙形式偽裝的不明物體。驚覺有異的他隨即報警，而趕抵現場的海警人員查獲重達約1公斤的不明物品。

警方利用簡易試劑進行現場快篩，結果呈現K他命陽性反應。為求謹慎，相關單位已將檢體送往國立科學搜查研究所進行精密成分鑑定，以釐清毒品的確切種類與來源。

值得注意的是，這批毒品外觀特徵與2024年間在當地陸續發現超過10次的K他命包裝完全相同。2024年9月至12月期間，濟州島本島及牛島周邊海岸線便陸續出現大量茶葉包裝形式的K他命漂流物。

南韓海警研判，這波毒品漂流潮與2024年7月發生在台灣海域的大規模毒品遺失事件存在關聯性，推測當時流失的毒品很可能隨著洋流一路北漂，最終被沖刷至濟州島沿岸地帶。

 
03/09 全台詐欺最新數據

快訊／台股飆漲史上第2大！　收復3萬4
糗爆！美國教頭以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...
驚悚照片！連鎖便當店餐盒挖出「分屍滷蟑螂」
許雅鈞被爆私約大S女粉！　S媽怒發聲
切乳前最後一辣！　許維恩大解放「狂拍比基尼照」

台灣成禁語？台球迷為女足加油遭澳方驅趕　李柏毅：國人不該被消音

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣昨對戰印度以3：1獲勝，順利挺進八強。民進黨立委李柏毅今（11日）表示，原本應是國人為台灣女足喝采的重要時刻，卻傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場，相關處置令人遺憾，無法接受。

關鍵字：

濟州島毒品包裹K他命海岸發現日韓要聞台灣

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

