社會 社會焦點 保障人權

趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

▲▼酒駕,臨檢,台中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林女酒駕上路撞死行人，近日獲緩刑4年。（示意圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名林女在酒吧上班，上班途中喝了酒，卻因為急著回家餵貓，選擇酒駕上路，結果才騎車約100公尺，就把一名吳姓行人撞死。林女賠償33萬元調解成立，近日判依酒駕致死判處1年8月刑期、緩刑4年。

檢警調查，2024年7月19日凌晨5點多，林女（25歲）在台中中區光復路一間酒吧下班後，明知自己有飲酒，仍騎乘機車要返家，結果才騎乘約100公尺，就在光復路與平等街撞上一名走在斑馬線上的吳男，被測出酒測值為0.28mg/l，吳男因傷重於事發隔日因中樞神經衰竭而亡。

該件原本應由國民法官法庭審理，經林女與吳男家屬達成33萬調解後，已經獲得家屬原諒，吳男家屬同意不行國民參與審判，並且給予林女緩刑，改由通常程序審理。

日前開庭，林女維持認罪答辯，承認自己於上班時、事發前約3小時喝了一杯蘇格登威士忌，後來趕著回家餵貓，並且還要北上新竹老家，才會在5點多騎車上路。

林女辯護律師則說，本件請審酌林女有自首，並且與被害人家屬達成和解，考量本案犯罪情節，給予減刑，並且宣告緩刑；吳男告訴代理人同意，稱本件目前都有收到林女給付賠償款，若有刑事壓力，不希望再給林女刑事壓力，一切回到正常生活。

審判長高增泓語重心長說，酒駕是已經宣導很久的事情，若本件最終給予緩刑，也不希望林女認為就是「給錢了事」，若以法治教育當作緩刑輕微條件，是否同意？林女表示同意。

中院近日依照酒駕致死罪處林女有期徒刑1年8月、緩刑4年，另於緩刑期內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中酒駕酒吧行人死亡緩刑

