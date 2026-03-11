全球首款廢棄碳板重生仿石建材　上緯、坂茂綠能聯手發表

▲左起坂茂綠能負責人羅志岡、上緯綠金能總經理洪玫菁。（圖／上緯投控提供）

記者高堂堯／南投報導

上緯綠金能股份有限公司與坂茂綠能工程股份有限公司合作，日前共同參與今年度於法國巴黎舉辦之JEC World國際複合材料展，並聯合發表「環保石材循環再生系列」，其含11%來自風機葉片製程廢棄碳板回收寡聚物、為全球首款，也宣示熱固性複材廢棄物已能完成資源再生，並實現高質化應用。

坂茂綠能目前在JEC台灣複材公會展館內設置攤位，展出建材工程案例、新品樣件並透過現場發表活動，向來自全球的複材業者、品牌客戶、建材採購商及媒體說明廢棄碳板的再生旅程與合作成果；上緯表示，本次邀請坂茂綠能以夥伴身份共同參展，也是上緯綠金能協助該公司首次踏上國際頂尖複合材料展舞台、強化台灣整體複材產業鏈的國際能見度。

上緯指出，熱固性碳纖維複合材料廣泛應用於風力發電機葉片、航太、交通等領域，但因其固化後形成三維交聯網絡結構之特性，傳統上一旦成型便無法回收或再利用，製程廢料及退役零件只能以掩埋或焚燒處置，也是全球複材產業最難解的永續課題之一。

上緯綠金能歷經多年自主研發，推出全球少數可在不改變現有製程設備下使用之可回收熱固環氧樹脂「易可收EzCiclo®」，以及「CleaVER® 可立解」，能透過專利化學降解技術，將固化後之熱固性複合材料分離成高純度回收碳纖維／玻璃纖維，以及可供再利用之樹脂寡聚物（Oligomer），整個過程不產生廢液與廢氣、低碳足跡且無二次污染，具國際突破性意義。

上緯表示，藉由上述新技術可讓由熱固性環氧樹脂結合碳纖維固化製成的風機葉片，製程廢棄碳板中的寡聚物得以完整回收，並以11%比例摻入坂茂綠能新品之「環保石材循環再生系列」配方中，並保有高仿真質感與耐候性能，實現「廢棄物去化」加「高值化再利用」的雙重循環經濟目標，也具體回應全球建築與室內設計市場對低碳建材、再生原料及綠色產品溯源的需求，可協助建商、設計師及業主在ESG報告中，提供可量化的循環材料使用紀錄。