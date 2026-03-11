「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

▲彰化一名中年男子衝銀行匯款給女網友表哥。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名中年大叔日前透過網路認識一名女網友，兩人網聊還不到一個月，對方就突然開口說「爸爸過世了」，急需一筆錢處理後事，希望他能救急匯錢到「表哥」帳戶。這名大叔心一軟，跑到銀行準備匯款3萬元，幸好行員機警通報，警方及時到場勸說，才成功守住他的血汗錢。

彰化警分局表示，日前彰化警分局民族路派出所警員陳易廷、劉祐丞正在執行勤區查察勤務時，突然接到某銀行通報，說有一名中年男子要臨櫃匯款3萬元到陌生帳戶，但問起匯款用途，他一下說借朋友、一下又說幫忙處理急事，說詞前後兜不攏，行員覺得怪怪的，趕緊請警方過來協助。

▲彰化警方宣導民眾網路交友詐騙多，借錢就是騙。（圖／警方提供）

員警趕到現場後，該名男子這才吐露實情。他說最近在網路上認識一名女網友，兩人聊得還不錯，雖然沒見過面，但對方突然傳來噩耗，說父親過世了，急需一筆錢處理後事，拜託他幫忙，還指定要把錢匯到「表哥」的帳戶。

員警一聽馬上搖頭，這根本是典型的「假交友真詐財」！他們耐心向王男解釋，詐騙集團最愛利用感情和同情心，先建立信任再編造悲慘故事借錢，等到錢一匯出去，對方就從此人間蒸發。警方也舉了幾個實際案例，提醒他千萬別上當。

經過一番勸說，男子這才恍然大悟，發現自己差點成了詐騙集團的肥羊，當場決定不匯了，也對警方和行員的熱心協助頻頻道謝，感謝他們幫他保住3萬元辛苦錢。

彰化警分提醒民眾，網路交友真的要睜大眼睛，只要聊到錢，尤其是要求匯款到陌生或第三人帳戶，幾乎都是詐騙。如果有任何懷疑，別衝動匯款，隨時打165反詐騙專線或找警方求證，多一分警覺，才能守住荷包。