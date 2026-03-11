中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

▲2026年3月10日，中國政府中東問題特使翟雋訪問阿聯酋，會見阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

針對當前海灣地區戰火持續延燒的嚴峻局勢，中國政府中東問題特使翟雋於10日訪問阿聯酋，並與阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉舉行會晤。阿方強調自身非戰爭當事方，不應受到攻擊，並讚賞中方公正立場，願配合穿梭斡旋。翟雋則重申，各國主權應受尊重，實現停火是走出困境的根本出路。雙方達成高度共識，將全力保障在阿中國人員與機構安全，共同推動地區局勢早日緩和。

中國政府中東問題特使翟雋10日訪問阿聯酋，會見阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉。雙方就當前地區動盪形勢與僑民安全保障深入交換意見。

阿卜杜拉介紹當前地區局勢和阿方立場，表示阿方不是戰爭當事方，一貫致力於維護地區和平穩定，不應受到攻擊。阿方感謝中方秉持公正立場，高度重視中方重要作用，歡迎中國特使在地區穿梭斡旋，願同中方共同推動地區局勢走向緩和。阿方高度重視並將全力保護好在阿中國人員和機構安全。

翟雋表示，中方對當前戰火在整個海灣地區延燒深表關切。中方一貫認為，海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，任何攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

翟雋強調，「地區生戰生亂不符合任何一方利益，實現停火止戰才是走出當前困境的根本出路。」衝突爆發後，阿方沉著冷靜應對，採取保持克制的負責任態度，中方對此表示贊賞，願同阿方加強溝通協調，共同做有關各方工作，推動早日實現停火止戰。希望阿方繼續全力保障在阿中國人員和機構安全。

▲ 2026年3月8日，中國政府中東問題特使翟雋訪問沙烏地，會見沙烏地外交大臣費薩爾 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

根據中國外交部網站9日發佈的消息，翟雋8日在利雅得會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。同一日，翟雋訪問沙烏地阿拉伯，會見沙烏地外交大臣費薩爾。

會見費薩爾時翟雋表示，中方對當前地區緊張局勢深表關切。中方始終認為，聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本准則應當得到維護。海灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

翟雋指出，促和止戰是走出當前困局的根本出路，中方敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免對地區國家人民造成更大傷害。作為秉持公道正義的大國和沙特的好朋友、好夥伴，中方將繼續發揮建設性作用，願同沙方一道積極做各方工作，為維護海灣地區和平穩定作出不懈努力。

▼ 2026年3月8日，中國政府中東問題特使翟雋在利雅得會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。（圖／翻攝 中國外交部網站）