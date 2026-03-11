　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。科技專家「許美華」認為，許多民主國家的總統、總理都曾親赴國際賽事為國家隊打氣，卻很少有人拿公務專機或公帑做文章，反觀台灣卻有人指控卓榮泰「貪瀆」，讓她感嘆「台灣真是一個非常悲哀的國家」，直批「台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！」

許美華指出，其實在國際大型賽事中，國家領導人到場替選手加油是很常見的事情，「大家可以去看看，每次奧運、世界杯足球賽，多少國家的總統、總理、行政最高首長，飛到現場去幫自己的國家隊選手打氣、加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她質疑，民主國家的在野黨很少會因此指控政府濫用公帑，「請問，這時候，有哪一個民主國家的在野黨會出來質疑，『你怎麼可以花納稅人的錢去看球？』」

許美華嘆　這類行程「在台灣被操作成醜聞」

她也提到，棒球是台灣的「國球」，而WBC是國際最高等級的棒球賽事之一，行政院長到場替國家隊加油其實相當合理，「這樣等級的棒球比賽，台灣的行政院長去看球，幫台灣選手加油，跟其他國家首長去重大比賽當加油團，有什麼不同？為什麼不可以？」

許美華進一步指出，過去台灣領導人較少親赴國際賽場，其實與外交困境有關。她認為，這次卓榮泰赴日看球，某種程度也是台日關係的突破，「這是台日斷交以來，第一次有台灣的現任行政院長踏上日本領土。」她認為，政府以「私人行程」說法，其實是為了在外交敏感情況下低調推進關係。

最後，她批評部分政治人物刻意扭曲事件，「當有一群人努力用盡各種方法，想要帶著台灣走出去的時候，有另一群人在努力扯後腿。」她也直言，在其他國家這類行程多被視為正常公務，但在台灣卻被操作成醜聞，「只有台灣的藍白陣營，可以把這種公職任務，用各種藉口扭曲抹黑。」並感嘆「台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

三月中旬「好運上門三大生肖」

更多熱門

相關新聞

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

行政院長卓榮泰7日前往日本觀看世界棒球經典賽（WBC），事後爆出從空軍松指部搭乘包機來回，引起外界質疑。對此，曾是20年機師、馬英九總統專機飛行組員的民眾黨議員張志豪10日表示，松指部與松山民用航空站共用一條跑道起降，但不等於是同一個場域，非軍事任務或公務不能由松指部進入搭機，私人包機不能停放於軍用機坪。

卓榮泰包機看球賽「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻

卓榮泰包機看球賽「卻沒撤僑打算？」　兩派吵翻

台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

卓榮泰包機赴日　前空軍副司令2點質疑

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

關鍵字：

卓榮泰許美華東京巨蛋包機台日關係

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面