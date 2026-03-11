卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賽，引發「包機赴日」爭議。科技專家「許美華」認為，許多民主國家的總統、總理都曾親赴國際賽事為國家隊打氣，卻很少有人拿公務專機或公帑做文章，反觀台灣卻有人指控卓榮泰「貪瀆」，讓她感嘆「台灣真是一個非常悲哀的國家」，直批「台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！」

許美華指出，其實在國際大型賽事中，國家領導人到場替選手加油是很常見的事情，「大家可以去看看，每次奧運、世界杯足球賽，多少國家的總統、總理、行政最高首長，飛到現場去幫自己的國家隊選手打氣、加油。」

她質疑，民主國家的在野黨很少會因此指控政府濫用公帑，「請問，這時候，有哪一個民主國家的在野黨會出來質疑，『你怎麼可以花納稅人的錢去看球？』」

許美華嘆 這類行程「在台灣被操作成醜聞」

她也提到，棒球是台灣的「國球」，而WBC是國際最高等級的棒球賽事之一，行政院長到場替國家隊加油其實相當合理，「這樣等級的棒球比賽，台灣的行政院長去看球，幫台灣選手加油，跟其他國家首長去重大比賽當加油團，有什麼不同？為什麼不可以？」

許美華進一步指出，過去台灣領導人較少親赴國際賽場，其實與外交困境有關。她認為，這次卓榮泰赴日看球，某種程度也是台日關係的突破，「這是台日斷交以來，第一次有台灣的現任行政院長踏上日本領土。」她認為，政府以「私人行程」說法，其實是為了在外交敏感情況下低調推進關係。

最後，她批評部分政治人物刻意扭曲事件，「當有一群人努力用盡各種方法，想要帶著台灣走出去的時候，有另一群人在努力扯後腿。」她也直言，在其他國家這類行程多被視為正常公務，但在台灣卻被操作成醜聞，「只有台灣的藍白陣營，可以把這種公職任務，用各種藉口扭曲抹黑。」並感嘆「台灣有這種在野黨，真的不需要敵人！」