運毒遭判刑逃菲律賓！持毒被關今遣返　8旬通緝犯將再入監

▲涉嫌運輸毒品通緝的通緝犯張文忠11日遭刑事局幹員從菲律賓押解回台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



涉及運輸毒品案件遭台灣通緝的張文忠（80歲），在菲律賓服刑期滿後，經台菲執法機關協調合作，於11日11時50分由台灣刑事局國際刑警科幹員從菲律賓馬尼拉機場押解返台，後續將依判決入監執行刑期。



刑事局表示，該案源於2018年10月1日菲律賓緝毒署在大馬尼拉地區查獲一名持有安非他命的台灣籍人士。經身分清查與資料比對後，確認為台灣通緝犯張文忠。警方調查，張男因在台涉及運輸毒品案件，違反《毒品危害防制條例》，經法院判處有期徒刑5年6個月，在案件審理期間潛逃到菲律賓而遭台灣法院通緝。



刑事局駐菲律賓聯絡組接獲菲律賓緝毒署通報後，隨即提供張男相關身分及通緝資訊，並請求菲律賓移民局在案件偵審程序完成後協助遣返，以避免其再度潛逃至第三國。張男後因持有毒品案件在菲律賓入監服刑，直到今年2月服刑期滿。



經外交部駐菲律賓代表處協調菲方相關單位後，菲律賓移民局同意配合台灣執行遣返作業，今天上午將張男驅逐出境。刑事局並派員偕同法務部調查局駐菲律賓聯絡官前往押解，將張男帶返台灣，交由司法機關依法處理。



刑事局指出，本案由台灣外交部駐菲律賓代表處、刑事局國際刑警科會同菲律賓緝毒署、菲律賓移民局共同合作完成。警方表示，針對外逃通緝犯，未來仍將持續透過雙邊跨境情資交換、兩國執法合作機制追查到案。

