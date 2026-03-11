　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

▲許雅鈞桃色花邊回顧。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

▲許雅鈞桃色花邊回顧。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

網搜小組／劉維榛報導

大S驟然離世，小S心痛淡出螢光幕整整一年。就在外界期待她重返崗位之際，卻爆出許雅鈞竟以微信私約大S的女粉絲，甚至不惜流出出殯照片，以「這張照片不可能有人有」來證明自己的身分。對此，小S夫婦始終未作任何回應。事實上，許雅鈞的桃色風波早已不是頭一遭，從與女星楊晴傳出緋聞、上海私生子疑雲。

2011年｜許雅鈞、楊晴住上海同飯店

[廣告]請繼續往下閱讀...

許雅鈞最令人熟知的是與楊晴的緋聞，當年兩人分別抵達上海香格里拉飯店，一行人分別進房入住，甚至一同出席派對。不過，許雅鈞極力澄清，「楊晴只是眾多朋友之一，希望爆料者別無事生非。」

▲許雅鈞霸氣護妻。（圖／翻攝自小S臉書）

▲面對桃色風波，小S永遠保持一貫力挺丈夫。（圖／翻攝自小S臉書）

2019年｜爆出許雅鈞上海有私生子

根據《鏡週刊》報導，陸籍姜女在23歲生下一名孩子，父親疑似是許雅鈞，合照出現一名十分貌似小S的婆婆，且外傳男方對母子生活費相當慷慨。對此爆料，小Ｓ夫婦始終未對外界回應。

2019年｜傳金援《我愛黑澀會》辣模Mika

爆出兩人吃完飯，許雅鈞用微信轉1萬人民幣給Mika，換算約新台幣4萬6000元，Mika甚至對中間人說道「不知道他還可以照顧我多久？」

▲小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況。（圖／翻攝自Facebook／小S）

▲小S、許雅鈞。（圖／翻攝小S臉書）

2022年｜汪小菲爆許雅鈞上海豪宅樓下會所「找姑娘」

汪小菲在微博激動指控，雅鈞在以小S的錢購置的上海豪宅樓下會所「找姑娘」；就連汪小菲好友李柏霄也在直播中透露，「她不敢吭聲的原因是因為她的『米』都在她老公那，如果是以前啊，你們一定要記住這句話，她可能真的跟她老公就翻臉了」。

2026年｜許雅鈞「出賣大S出殯照約妹」

根據鏡週刊報導，去年小S痛失愛姐，正值外界對徐家給予最多關注與同情之際，許雅鈞卻趁機以微信搭訕大S的女粉絲，邀約私下見面。為取信對方，他甚至將大S的出殯照片傳出，不惜消費大S身後隱私，只為達成婚外幽會的目的。

撩妹行徑曝光後，許雅鈞惱羞並痛批對方「連大S出殯的照片都傳出去，真的很離譜，完全不可靠」，隨即將其拉黑封鎖。針對此風波，截至截稿時間為止，許雅鈞或小S均尚未對外回應。

▼小S、許雅鈞結婚20年。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S牽老公許雅鈞現身。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

三月中旬「好運上門三大生肖」

更多熱門

相關新聞

小S正式回歸《不熙娣》！突現身信義區辦簽名會　聽粉絲告白秒落淚

小S正式回歸《不熙娣》！突現身信義區辦簽名會　聽粉絲告白秒落淚

小S（徐熙娣）因痛失大S（徐熙媛）暫別節目《小姐不熙娣》一年，二月中旬正式宣布復工，她8日更大動作在社群網站上傳近況照宣告：「準備好回歸舞台！」她今（9日）和派翠克突現身信義區街頭快閃，舉辦粉絲見面會，終於正式回歸節目，只見不少人聽聞訊息後飛奔而去，到現場表達對小S的支持，小S更感動到落淚。

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

小S「準備好回歸舞台」最新近況照全被拍

小S「準備好回歸舞台」最新近況照全被拍

小S進棚照有內情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度：一關一關來

小S進棚照有內情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度：一關一關來

小S復工狀態超美！霸氣回歸網嗨翻　昔憂「如果不再有趣」真實心聲曝光

小S復工狀態超美！霸氣回歸網嗨翻　昔憂「如果不再有趣」真實心聲曝光

關鍵字：

大S小S出殯照粉絲私約桃色花邊

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面