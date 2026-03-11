爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

▲許雅鈞桃色花邊回顧。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）



網搜小組／劉維榛報導

大S驟然離世，小S心痛淡出螢光幕整整一年。就在外界期待她重返崗位之際，卻爆出許雅鈞竟以微信私約大S的女粉絲，甚至不惜流出出殯照片，以「這張照片不可能有人有」來證明自己的身分。對此，小S夫婦始終未作任何回應。事實上，許雅鈞的桃色風波早已不是頭一遭，從與女星楊晴傳出緋聞、上海私生子疑雲。

2011年｜許雅鈞、楊晴住上海同飯店

[廣告]請繼續往下閱讀...

許雅鈞最令人熟知的是與楊晴的緋聞，當年兩人分別抵達上海香格里拉飯店，一行人分別進房入住，甚至一同出席派對。不過，許雅鈞極力澄清，「楊晴只是眾多朋友之一，希望爆料者別無事生非。」

▲面對桃色風波，小S永遠保持一貫力挺丈夫。（圖／翻攝自小S臉書）



2019年｜爆出許雅鈞上海有私生子

根據《鏡週刊》報導，陸籍姜女在23歲生下一名孩子，父親疑似是許雅鈞，合照出現一名十分貌似小S的婆婆，且外傳男方對母子生活費相當慷慨。對此爆料，小Ｓ夫婦始終未對外界回應。

2019年｜傳金援《我愛黑澀會》辣模Mika

爆出兩人吃完飯，許雅鈞用微信轉1萬人民幣給Mika，換算約新台幣4萬6000元，Mika甚至對中間人說道「不知道他還可以照顧我多久？」

▲小S、許雅鈞。（圖／翻攝小S臉書）



2022年｜汪小菲爆許雅鈞上海豪宅樓下會所「找姑娘」

汪小菲在微博激動指控，雅鈞在以小S的錢購置的上海豪宅樓下會所「找姑娘」；就連汪小菲好友李柏霄也在直播中透露，「她不敢吭聲的原因是因為她的『米』都在她老公那，如果是以前啊，你們一定要記住這句話，她可能真的跟她老公就翻臉了」。

2026年｜許雅鈞「出賣大S出殯照約妹」

根據鏡週刊報導，去年小S痛失愛姐，正值外界對徐家給予最多關注與同情之際，許雅鈞卻趁機以微信搭訕大S的女粉絲，邀約私下見面。為取信對方，他甚至將大S的出殯照片傳出，不惜消費大S身後隱私，只為達成婚外幽會的目的。

撩妹行徑曝光後，許雅鈞惱羞並痛批對方「連大S出殯的照片都傳出去，真的很離譜，完全不可靠」，隨即將其拉黑封鎖。針對此風波，截至截稿時間為止，許雅鈞或小S均尚未對外回應。

▼小S、許雅鈞結婚20年。（圖／記者黃克翔攝）

