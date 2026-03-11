羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）因販賣毒品案件，2024年12月遭羈押，沒想到人在看守所的期間，他竟成了詐騙集團人頭戶，還因此挨告，讓他超級傻眼。台南地院法官表示，阿茂在詐騙案件發生時，已經入監2個多月，提款卡確實不在他的控管之下，最終裁定他無罪。

▲阿茂人在看守所，卻被指控涉嫌將提款卡交給詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂被指控在2025年2月18日之前的某一天，將個人名下的郵局帳戶提款卡及密碼，交給詐騙集團成員使用，導致2名受害者被詐團話術誘導，共計損失14萬9948元。受害者們發現被騙之後，憤而報警提告。

然而，阿茂表示，他2024年12月因涉及毒品案件被警方逮捕，人直接被送到警察局，接著就一直待在看守所，今年1月才轉執行，他的提款卡放在錢包裡面，羈押之前已經轉交給女友，不可能有機會把提款卡及密碼交給詐團。

台南地院法官表示，阿茂確實因為涉及販賣毒品案件，在2024年12月遭羈押，上述詐騙案件發生時，他已經入監2個多月，如果他在入監之前就把提款卡交給詐團，詐團應當會立即使用，而不是「空等」2個月才拿來用。

法官指出，況且阿茂進入看守所時，身上並無攜帶提款卡，可見他的說詞並非全然無據。不過，阿茂的女友辯稱沒有拿到該張提款卡，阿茂應該是把卡片放在家裡。

法官認為，雖然阿茂是否有將提款卡交給女友保管，這部分尚待釐清，但客觀上他確實無法掌控該張提款卡，卡片可能是被他人擅自拿去交給詐團使用，最終認定檢方證據不足，裁定阿茂無罪，全案仍可上訴。