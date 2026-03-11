　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）因販賣毒品案件，2024年12月遭羈押，沒想到人在看守所的期間，他竟成了詐騙集團人頭戶，還因此挨告，讓他超級傻眼。台南地院法官表示，阿茂在詐騙案件發生時，已經入監2個多月，提款卡確實不在他的控管之下，最終裁定他無罪。

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲阿茂人在看守所，卻被指控涉嫌將提款卡交給詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂被指控在2025年2月18日之前的某一天，將個人名下的郵局帳戶提款卡及密碼，交給詐騙集團成員使用，導致2名受害者被詐團話術誘導，共計損失14萬9948元。受害者們發現被騙之後，憤而報警提告。

然而，阿茂表示，他2024年12月因涉及毒品案件被警方逮捕，人直接被送到警察局，接著就一直待在看守所，今年1月才轉執行，他的提款卡放在錢包裡面，羈押之前已經轉交給女友，不可能有機會把提款卡及密碼交給詐團。

台南地院法官表示，阿茂確實因為涉及販賣毒品案件，在2024年12月遭羈押，上述詐騙案件發生時，他已經入監2個多月，如果他在入監之前就把提款卡交給詐團，詐團應當會立即使用，而不是「空等」2個月才拿來用。

法官指出，況且阿茂進入看守所時，身上並無攜帶提款卡，可見他的說詞並非全然無據。不過，阿茂的女友辯稱沒有拿到該張提款卡，阿茂應該是把卡片放在家裡。

法官認為，雖然阿茂是否有將提款卡交給女友保管，這部分尚待釐清，但客觀上他確實無法掌控該張提款卡，卡片可能是被他人擅自拿去交給詐團使用，最終認定檢方證據不足，裁定阿茂無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

炫耀50砲友傳性愛片！高中男師打手槍視訊女學生：可以看胸部嗎

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

飛金門班機延誤　心急男脫口「行李箱有炸彈怎麼辦」獲不起訴

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

炫耀50砲友傳性愛片！高中男師打手槍視訊女學生：可以看胸部嗎

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

飛金門班機延誤　心急男脫口「行李箱有炸彈怎麼辦」獲不起訴

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

【淡江大橋狂傳尖銳魔音】居民半年睡不好　影片曝光：真的會瘋掉

社會熱門新聞

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

夫帶紅粉知己上摩鐵　代價賠妻8萬元

朋友妻更刺激？　夫怒告妻出軌卻翻車

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

持刀闖總統府男喊神諭　法院裁定暫行安置6個月

醫美富二代吸毒壞掉　上銬畫面曝

Threads驚見「黑幫徵才文」苦主急報警

更多熱門

相關新聞

女網友哭窮討3萬　彰化大叔匯款遭攔阻

女網友哭窮討3萬　彰化大叔匯款遭攔阻

彰化市一名中年大叔日前透過網路認識一名女網友，兩人網聊還不到一個月，對方就突然開口說「爸爸過世了」，急需一筆錢處理後事，希望他能救急匯錢到「表哥」帳戶。這名大叔心一軟，跑到銀行準備匯款3萬元，幸好行員機警通報，警方及時到場勸說，才成功守住他的血汗錢。

誰最容易被求職詐騙

誰最容易被求職詐騙

中警用AI貓狗宣導阻詐

中警用AI貓狗宣導阻詐

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

關鍵字：

台南地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面