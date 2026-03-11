Threads驚見「黑幫徵才文」2種人不收還限年齡　苦主急報警

▲Threads上驚見疑似黑道招員工的貼文，苦主急著報警稱帳號遭盜 。（圖／翻攝自Threads）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣近年缺工問題嚴重，沒想到連黑道也被網友拿來開玩笑？近日社群平台Threads瘋傳一則「兄弟徵才文」，不僅列出入會條件，還限定年齡、身體狀況，貼文一出瞬間爆紅，吸引超過1.5萬人按讚、3萬多次分享。網友看傻眼狂虧「是週休二日嗎？」、「有生理假嗎？」、「請問有牢健保嗎？」甚至有人笑稱「台灣缺工，連黑道都要上來徵才。」然而事件最後卻演變成報案風波。

有網友在Threads發文，還特別標註「兄弟」兩字，內容宛如幫派招募公告。文中寫明入會條件：「南部年輕人15歲以上、49歲以下，身體健壯不可有殘疾或慢性疾病，須服完兵役」，若符合條件可直接私訊應徵。

貼文曝光後立刻引爆討論，大批網友湧入留言區開玩笑，「是輪班制嗎？我想上午班，不然早上要公祭、晚上要輸贏」、「請問年終多少」、「有沒有勞健保」，也有人直呼「這年頭連黑道都在缺工」。

不過這件徵人啟事很快出現轉折，49歲陳姓男子事後前往高雄市三民一分局長明派出所報案，指稱該帳號並非自己經營，疑似遭人盜用身分發文，導致個人名譽及肖像權受損，因此向警方求助。

轄區警方表示，接獲報案後已依規定受理，並針對該貼文帳號的IP位址展開追查，以釐清發文者真實身分。目前警方已鎖定涉案對象，正積極通知到案說明，全案將依妨害名譽罪及違反《個人資料保護法》方向偵辦。