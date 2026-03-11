　
大陸 大陸焦點 特派現場

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

▲大陸全國政協委員、台盟常委許可慰。（圖／翻攝央視）

▲大陸全國政協委員、台盟常委許可慰。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協十四屆四次會議11日進行大會閉幕式，還舉辦三場「委員通道」集體採訪活動。大陸全國政協委員、定居大陸的「台三代」許可慰表示，2025年約有490萬人次台灣居民赴大陸，並以自身經歷分享多名在大陸求學與發展的台灣青年故事，呼籲兩岸年輕人多交流往來。

《極目新聞》報導，許可慰是定居在祖國大陸的第三代台胞，本職工作是外科醫生，平時經常到各個省份手術、會診、講學，會遇到不少來大陸求學、創業或定居的台灣青年朋友，他很喜歡跟他們坐下來喝茶聊天。

公開資訊顯示，許可慰1975年出生於福建農村，身為中醫的祖父曾在台北與廈門間來回行醫，直至1949年後便選擇在福建定居。許可慰1992年考入中山醫大醫學系（現為中山大學），1995年加入中國共產黨，2012年4月退黨後加入台盟。

許可慰在「委員通道」上分享三名台灣青年的故事。其中，來自台灣的林欣祤在中山大學孫逸仙紀念醫院工作，赴廣州學醫並完成博士學位後成為許可慰的同事，許可慰提到，最吸引林欣祤的是溫馨的工作氛圍和國際化的學術交流環境。

林俊億來自台灣雲林，十多年來走遍大陸各地學習非物質文化遺產技藝，已掌握20多項非遺技能，並將台灣少數民族（原住民）手工藝帶入課堂，林俊億認為，非遺文化是兩岸共同的文化基因，希望成為傳統文化的傳承者。

黃冠杰則在廣東中山從事製造業，推動傢具企業從代工模式轉向品牌出口。黃冠杰認為，大陸市場規模大、政策環境完善，也經常參與兩岸青年交流活動，希望讓更多台灣青年了解大陸發展機會。

許可慰表示，大陸近年推出「雙證關聯」服務，便利台灣居民往來與生活，去（2025）年赴大陸的台灣居民約490萬人次，其中超過三分之一為年輕族群，自己在與台灣青年交流過程中，看到有人將奶茶融合兩岸口味，打造連鎖品牌，也有人把人工智慧技術導入傳統產業，成為業內黑馬，「我相信，只要兩岸年輕人常來常往，雙向奔赴，未來一定會更美好！讓我們一起從兩岸一家親邁向兩岸一家人，攜手共創超棒的明天！」

03/09 全台詐欺最新數據

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

來台需「約晤」上海團赴台降級　國台辦：設置無理條件

來台需「約晤」上海團赴台降級　國台辦：設置無理條件

今年台北燈節上海市率團參加降低層級，陸委會指出未收到上海台辦正副主任申請，表示大陸官員來台需「約晤」才許可來台。對此，大陸國台辦發言人張晗今（4）日做出回應，痛批民進黨干擾兩岸正常交流，一再自加「戲碼」、設置無理條件，其行為違背台灣主流民意，必遭民眾反對。

安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

亞太民調／國共兩黨論壇嗨喊「兩岸中國人」　48％民眾反對

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

關鍵字：

兩岸交流台灣青年大陸發展台盟兩岸一家親

讀者迴響

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

