「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

▲大陸全國政協委員、台盟常委許可慰。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協十四屆四次會議11日進行大會閉幕式，還舉辦三場「委員通道」集體採訪活動。大陸全國政協委員、定居大陸的「台三代」許可慰表示，2025年約有490萬人次台灣居民赴大陸，並以自身經歷分享多名在大陸求學與發展的台灣青年故事，呼籲兩岸年輕人多交流往來。

《極目新聞》報導，許可慰是定居在祖國大陸的第三代台胞，本職工作是外科醫生，平時經常到各個省份手術、會診、講學，會遇到不少來大陸求學、創業或定居的台灣青年朋友，他很喜歡跟他們坐下來喝茶聊天。

公開資訊顯示，許可慰1975年出生於福建農村，身為中醫的祖父曾在台北與廈門間來回行醫，直至1949年後便選擇在福建定居。許可慰1992年考入中山醫大醫學系（現為中山大學），1995年加入中國共產黨，2012年4月退黨後加入台盟。

許可慰在「委員通道」上分享三名台灣青年的故事。其中，來自台灣的林欣祤在中山大學孫逸仙紀念醫院工作，赴廣州學醫並完成博士學位後成為許可慰的同事，許可慰提到，最吸引林欣祤的是溫馨的工作氛圍和國際化的學術交流環境。

林俊億來自台灣雲林，十多年來走遍大陸各地學習非物質文化遺產技藝，已掌握20多項非遺技能，並將台灣少數民族（原住民）手工藝帶入課堂，林俊億認為，非遺文化是兩岸共同的文化基因，希望成為傳統文化的傳承者。

黃冠杰則在廣東中山從事製造業，推動傢具企業從代工模式轉向品牌出口。黃冠杰認為，大陸市場規模大、政策環境完善，也經常參與兩岸青年交流活動，希望讓更多台灣青年了解大陸發展機會。

許可慰表示，大陸近年推出「雙證關聯」服務，便利台灣居民往來與生活，去（2025）年赴大陸的台灣居民約490萬人次，其中超過三分之一為年輕族群，自己在與台灣青年交流過程中，看到有人將奶茶融合兩岸口味，打造連鎖品牌，也有人把人工智慧技術導入傳統產業，成為業內黑馬，「我相信，只要兩岸年輕人常來常往，雙向奔赴，未來一定會更美好！讓我們一起從兩岸一家親邁向兩岸一家人，攜手共創超棒的明天！」