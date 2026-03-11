杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

▲南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

南投杉林溪森林遊樂區一輛遊園車9日墜谷，釀1死7傷，由於遊園車無需掛牌納管，引發安全質疑。觀光署今強調，隨著觀光遊憩型態逐漸多元，有必要進一步提升安全管理標準，將全面檢視制度，並強化相關管理機制。

觀光署表示，近年觀光遊憩型態持續快速變化，許多新的遊憩設施與營運模式不斷出現，也讓既有管理制度面臨新的挑戰。對於遊園車相關安全議題，將攜手地方政府全面檢視制度並強化相關安全管理機制。

觀光署指出，觀光環境持續變化，過去部分設施可能被視為單純的園區接駁工具，但隨著觀光遊憩型態逐漸多元，相關安全管理標準也有進一步檢視與提升的必要。觀光型態在變，安全標準也必須跟著提升，相關制度因此需要與時俱進。

觀光署說明，為因應觀光型態轉變並強化遊園車安全管理，觀光署去年起開始盤點相關制度，去年8月已初步完成「觀光遊樂業園區車輛設置及管理注意事項」草案，並於同年10月辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」上網公告，後續於今年1月完成議價決標，並啟動研究作業，盤點現行制度，邀集各縣市政府及專家學者共同研議管理機制。

觀光署指出，依現行《觀光遊樂業管理規則》第37條規定，地方主管機關負有轄內觀光遊樂業旅遊安全及設施管理的定期檢查義務，遊園車目前雖未納入特定「機械遊樂設施」檢驗制度，但仍屬園區整體營運與安全管理的一環，因此由中央建立制度與技術指引，地方政府辦理日常督導與實地檢查，確保安全。