　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

▲▼南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷。（圖／民眾提供）

▲南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

南投杉林溪森林遊樂區一輛遊園車9日墜谷，釀1死7傷，由於遊園車無需掛牌納管，引發安全質疑。觀光署今強調，隨著觀光遊憩型態逐漸多元，有必要進一步提升安全管理標準，將全面檢視制度，並強化相關管理機制。

觀光署表示，近年觀光遊憩型態持續快速變化，許多新的遊憩設施與營運模式不斷出現，也讓既有管理制度面臨新的挑戰。對於遊園車相關安全議題，將攜手地方政府全面檢視制度並強化相關安全管理機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，觀光環境持續變化，過去部分設施可能被視為單純的園區接駁工具，但隨著觀光遊憩型態逐漸多元，相關安全管理標準也有進一步檢視與提升的必要。觀光型態在變，安全標準也必須跟著提升，相關制度因此需要與時俱進。

觀光署說明，為因應觀光型態轉變並強化遊園車安全管理，觀光署去年起開始盤點相關制度，去年8月已初步完成「觀光遊樂業園區車輛設置及管理注意事項」草案，並於同年10月辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」上網公告，後續於今年1月完成議價決標，並啟動研究作業，盤點現行制度，邀集各縣市政府及專家學者共同研議管理機制。

觀光署指出，依現行《觀光遊樂業管理規則》第37條規定，地方主管機關負有轄內觀光遊樂業旅遊安全及設施管理的定期檢查義務，遊園車目前雖未納入特定「機械遊樂設施」檢驗制度，但仍屬園區整體營運與安全管理的一環，因此由中央建立制度與技術指引，地方政府辦理日常督導與實地檢查，確保安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

【淡江大橋狂傳尖銳魔音】居民半年睡不好　影片曝光：真的會瘋掉

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

三月中旬「好運上門三大生肖」

更多熱門

相關新聞

演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南韓經驗觀察台灣旅宿市場的法律治理

演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南韓經驗觀察台灣旅宿市場的法律治理

大型演唱會逐漸成為城市經濟的重要引擎。國際知名團體BTS宣布2026年回歸演出後，南韓釜山與首爾等地的住宿需求迅速暴增，部分旅宿價格在短時間內大幅攀升，甚至出現650%的漲幅，引發社會輿論關注。部分旅客更反映，有旅宿業者先取消既有訂單，再以更高價格重新出售房間。面對市場亂象，南韓政府宣布推動根除哄抬價格對策，並計畫修法加強監管，違規業者可能面臨停業處分。

夫婦遊杉林溪1死1傷　驗屍結果曝光

夫婦遊杉林溪1死1傷　驗屍結果曝光

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

陸稱「助74台人離開中東」　觀光署：陸籍航空剛好有位子

杉林溪遊園車墜谷1死6傷　54歲男插管送加護

杉林溪遊園車墜谷1死6傷　54歲男插管送加護

關鍵字：

衫林溪遊園車觀光署

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面