國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（11）日舉行卸、新任檢察長聯合交接及宣誓典禮，上月被點名「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，此次接任花蓮地檢署檢察長並代表致詞，內容平穩，聚焦專業並期許以更高視野帶領團隊。部長鄭銘謙則在致詞時向新任檢察長交付「功課」，要求強化國安案件偵辦並持續打詐、反毒、掃黑。

▲法務部15名檢察長聯合交接，鄭銘謙強調打詐反毒掃黑不間斷 。（圖／記者黃宥寧攝）

此次人事異動中，原任法務部法制司司長洪家原轉任台中地檢署檢察長。洪家原致詞時表示，能回到熟悉的檢察體系並接下新的職務，既感到榮幸也深感責任重大。他指出，檢察工作強調團隊合作，未來將在既有基礎上持續精進，面對日益複雜的犯罪型態與社會議題，透過團隊合作提升偵辦效能。

▲法務部人事大交接，15位檢察長宣誓就職，強調打詐反毒不停歇。（圖／記者黃宥寧攝）

洪家原也指出，偵查工作的目的不僅在於追訴犯罪，更在於解決社會爭議、實踐公平正義。他表示，在案件量龐大且資源有限的情況下，未來將整合機關資源、凝聚團隊力量，持續推動打詐、緝毒與食安等重點工作，爭取人民對司法的信任。

新任花蓮地檢署檢察長陳舒怡致詞時則表示，從監交人手中接下印信的那一刻，深刻感受到責任的重量。她指出，過去身為檢察官主要是把案件辦好，但擔任檢察長後，角色已轉變為帶領整個檢察團隊運作，讓機關運作更順暢，也讓社會大眾對司法產生信任。

▼台中地檢檢察長洪家原表示司法的核心價值在於公義與關懷，偵查工作的目的不僅在於追訴犯罪，更在於解決社會爭議、維護公平正義。（圖／記者黃宥寧攝）

陳舒怡表示，未來將持續精進專業能力，透過精準蒐證與嚴謹法律論證提升辦案品質，同時強調司法工作不應只是冷冰冰的法律條文，應保有同理心，特別是在面對被害人與弱勢族群時，更要展現柔性司法的一面。

鄭銘謙最後致詞時向新任檢察長提出4項期許，包括「正人正己、以身作則」、「妥適分配人力」、「落實檢察一體」以及「守護民眾安居樂業」。他指出，近年境外敵對勢力對台滲透手法日益多元，檢察機關須提升國安案件偵辦效能，同時提前部署九合一地方選舉查察工作。

▲新任花蓮地檢署檢察長陳舒怡致詞時強調司法工作不應只是冷冰冰的法律條文，應保有同理心。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭銘謙也提到，詐欺案件雖然有下降趨勢，但仍須嚴查速辦、從重求刑，讓民眾感受到政府打詐決心；在反毒方面除持續溯源查緝，也要擴大戒癮治療。他強調，打詐、反毒與掃黑工作不能間斷，並要求各地檢署持續強化偵查量能，守護民眾安居樂業。