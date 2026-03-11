金門4車追撞！轎車錯看燈號提前起步　2騎士衰遭夾擊

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城鎮民權路10日晚間發生一起4車追撞事故。一名李姓男子（29歲）駕駛自小客車因為錯看號誌提前起步，追撞前方停等紅燈的兩輛機車，連帶波及前方小貨車，造成兩名機車騎士受傷但未送醫，詳細肇事原因待警方進一步釐清中。

▲轎車錯看燈號，機車慘遭「夾擊」。（圖／金門縣警察局金城分局提供，下同）

警方表示，事故發生於10日晚間18時30分許，地點在金城鎮民權路85號前路段。當時李姓男子駕駛自小客車沿民權路往金城國中方向行駛，因誤以為號誌已轉為綠燈而提前起步，未注意前方仍有車輛還在停等紅燈，結果直接撞上前方由許姓男子（21歲）及王姓女子（28歲）分別騎乘的兩輛普通重型機車。

受到撞擊後，許男所騎的機車再向前碰撞到薛姓男子（40歲）駕駛的小貨車，形成4車連環追撞情形。事故造成4車均有不同程度損壞，其中許男與王女身體多處挫傷。消防人員到場檢查後，因兩人表示傷勢無大礙，均未送醫治療。

警方到場後，對現場4位駕駛人進行酒測，結果皆未檢出酒精反應，初步排除酒駕情形。至於詳細事故責任及肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

金城分局提醒，駕駛人行經路口時應確實注意交通號誌與前方車況，並保持安全距離與適當車速，行車過程務必保持專注與警覺。如身體不適或精神狀況不佳，應避免駕車上路，以降低交通事故發生的風險。