空襲最猛一天！美以聯手狂轟伊朗　德黑蘭居民喊「有如地獄」

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一處交叉路口被空襲擊中。（圖／路透）

▲ 德黑蘭一處交叉路口被空襲擊中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列10日對伊朗發動開戰以來規模最大的空襲行動，五角大廈和當地居民均形容這是衝突爆發以來最猛烈的攻擊。不過全球金融市場卻押注美國總統川普將盡快結束這場衝突，油價飆破每桶近120美元後迅速回落至90美元以下。

德黑蘭遭「地獄式轟炸」　5層樓建築炸成廢墟

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在五角大廈簡報會上預告，「今天將是我們對伊朗境內打擊最密集的一天，出動最多戰機、最多轟炸機、執行最多次攻擊，情報掌握也前所未有地精確」。川普稍後在Truth Social發文宣稱，「在過去幾小時內，我們已經擊中並徹底摧毀」10艘伊朗的「閒置」布雷艦。

德黑蘭居民向《路透》描述夜間受到戰爭以來最恐怖轟炸，一名不願具名的民眾表示，「簡直像地獄一樣，他們到處炸，德黑蘭每個地區都遭殃，我的孩子們現在都不敢睡覺了。」德黑蘭東部2棟5層樓住宅大樓被炸毀，僅留下搖搖欲墜的骨架，伊朗紅新月會畫面顯示救援人員正用屍袋搬運遇難者。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普宣布炸毀伊朗布雷艦。（圖／路透）

革命衛隊強硬反擊　飛彈攻擊美軍基地

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）強硬回應，宣布除非美以停止攻擊，否則將封鎖波斯灣石油運輸，並稱10日晚間已向卡達境內美軍烏代德基地及伊拉克庫德斯坦的哈里爾基地發射飛彈，隨後又以無人機攻擊阿聯酋達夫拉空軍基地及巴林朱法爾海軍基地的美軍集結地。伊朗官媒11日清晨報導，新一波攻擊再度襲擊巴林的美軍設施。

凌晨還有多波伊朗飛彈也射向以色列中部地區，防空系統攔截火箭的爆炸聲劃破黎明前的黑暗，空襲警報響徹雲霄，以色列民眾紛紛躲進安全室和防空洞。伊朗最近一波攻擊時機大致與以色列對貝魯特新一輪轟炸重疊，以軍行動旨在剷除伊朗支持的真主黨組織。

▲▼美國將對伊朗發動「最猛攻擊」　防長：戰事全由川普決定。（圖／翻攝美國戰爭部）

▲ 赫格塞斯稱戰事全由川普決定。（圖／翻攝美國戰爭部）

白宮威脅強硬打擊　承諾油價將迅速下跌

白宮10日重申川普威脅，若伊朗阻止荷姆茲海峽能源供應，美方將強硬打擊，同時再次提出由美國海軍護航油輪的方案。這場戰爭已切斷全球1/5的石油及液化天然氣運輸，白宮發言人李威特強調，一旦美以聯合空戰目標完全達成，美國人將看到油價和天然氣價格迅速下跌。

伊朗拒絕停火談判　「戰爭何時結束由我們決定」

但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社群平台X發文，「我們當然不尋求停火，我們認為必須痛擊侵略者，讓他們學到教訓。」外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）接受PBS訪問時也表示，德黑蘭不太可能恢復與美談判。革命衛隊發言人更稱，在美以攻擊持續期間，德黑蘭不會允許1公升中東石油流向美國或其盟友，「戰爭何時結束由我們決定。」

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，自2月28日美以空襲開始以來，已有逾1300名伊朗平民喪生，近8000戶民宅被毁，1600個商業和服務中心及數十個醫療、教育和能源設施受損，指控美以攻擊的目的是「恐嚇平民、屠殺無辜民眾，造成最大破壞和苦難。」五角大廈10日則估計，除衝突初期6名美軍陣亡外，約有140名美軍受傷，其中8人傷勢嚴重。

03/09 全台詐欺最新數據

伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

伊朗新防長傳遭擊斃　美伊聯手空襲影像曝

伊朗新防長傳遭擊斃　美伊聯手空襲影像曝

美國與以色列持續對伊朗發動空襲，戰火再度升級。最新消息，伊朗新任國防部長阿米爾・哈塔米（Amir Hatami）疑似在以軍空襲喪生

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊

美駐伊拉克外交機構遭襲！疑伊朗無人機攻擊

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接任伊朗領袖

北韓力挺「哈米尼56歲兒」接任伊朗領袖

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

伊朗美以衝突空襲波斯灣油價

