國產建材前董事涉內線起訴　林孝信「維護股權」父子查無不法

▲國產建材總裁林孝信涉內線交易案，因罪嫌不足被處分不起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司國產建材實業前年公告賣地預期獲利逾10億元，爆發內線交易案，檢調約談國產總裁林孝信後，採信林孝信說法，循父親指示維持家族持股，認為林孝信犯罪嫌疑不足，11日公告不起訴，林孝信次子林建涵簽結，但國產前法人董事、國賓影城董事長張中周胞兄張世宗、不動產估價師王冠堂則被依《證交法》提起公訴。

國產（2504）在2024年1月31日下午發布重大訊息，董事會決議為了活化資產及充實可運用資金，處分子公司新睿信資產名下、已出租給國賓影城的台南市中華東路一段66號、68號、70號土地，公告交易總金額超過16億元，市場估計國產將因此獲利10億元。

▲國產建材前法人董事張世宗涉內線交易獲利遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官起訴指出，當時身兼國產法人董事、國賓影城常務董事的張世宗，涉嫌在收到國產董事會開會通知而得知重大訊息，指示下屬提前買股，擬制性獲利27萬9275元；受託進行土地鑑價的德美不動產估價師事務所所長王冠棠則是買了5張，虧損2750元，2人都涉嫌內線交易。

至於林孝信雖然也在重大訊息前，以個人或公司名義買進1099張股票、擬制性獲利286萬餘元，但林孝信辯稱，父親林燈創辦國產公司後，曾交代要買進公司股票以維持家族經營權，所以他原本就有交代名下欣蘭、承信等持股公司員工，持續買進，後來買股的事情就交由私人特助劉芸芳處理。

檢察官調查，林孝信和相關公司在疑涉內線交易時間前半年間，的確也都有大量買進國產而無賣出紀錄，與國產公告賣地前的買進數量相比，並無異常變化，與為了賺取價差而買進、拋售或重壓單一個股的態樣不符，因此處分林孝信和劉芸芳，以及受張世宗指示買股的國賓財務長柯枚華3人都不起訴。

至於林孝信次子林建涵、國產董事長徐蘭英、國賓影城董事長張中周等人，雖然在案發時都曾遭到約談，但當時都被檢察官請回，並因查無不法簽結。