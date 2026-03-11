松山文創店家戒指遭竊！78歲老慣竊幹的　警調上百監視器逮人

記者張君豪／台北報導



信義分局三張犁派出所日前接獲商家報案，松菸文創某首飾店內多枚文創戒指被偷，店家損失高達台幣4萬元。警方成立專案小組追查，經調閱周邊監視器及訪查比對，鎖定高齡邱姓慣竊涉案（78歲）涉有重嫌。警方指出，邱男過去曾有多次竊盜前科，此次疑於信義區商圈一帶徒步移動，在店家、百貨公司、捷運站及展覽館周邊來回穿梭，行徑刻意繞行以規避查緝，但仍遭警方逮捕。

▲警方逮捕78歲邱姓慣竊並起獲失竊贓物。（圖／記者張君豪翻攝、下同）





警方鎖定這名住在松山區的慣竊邱男，他平時獨居。案發當日疑戴口罩並穿著外套遮蔽身分，在信義區徒步活動，在文創園區商家順手取走7-8枚以外幣製作的文創戒指，市價約新台幣4萬元。

但是邱男犯案後以徒步方式持續在市府站商圈、捷運站及世貿展覽館周邊活動，增加警方查緝難度。警方先後調閱超過上百支監視器，這才鎖定邱男身分和來去動線。





信義警方報請台北地檢署指揮，並於3月10到松山區拘提邱男到案，並查扣疑似遭竊戒指、作案時所穿衣物等相關證物。全案警詢後依涉嫌竊盜罪移送台北地檢署偵辦。信義警方查出，邱男過去有10多起竊盜犯罪紀錄，警方將建請檢察官提出預防性羈押，以防止再次犯案，淨化轄區治安。



信義警方呼籲：商家販售貴重小型商品時，可透過加裝監視設備、設置警示標語，或以防盜繩及展示櫃加強保護，降低順手牽羊風險；民眾在人潮密集的商圈活動時，也應留意自身財物安全。

