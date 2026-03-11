　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

▲▼由環境部與教育部合作推出的高中生首部氣候變遷課正式上線，學生通過測驗可拿到「雙部長證明」，並用於學習歷程檔案。（圖／記者許敏溶攝）

▲由環境部與教育部推出首部氣候變遷課程，高中生通過測驗可拿到「雙部長證明」，並用在學習歷程檔案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為讓青年在高中階段具備系統性的氣候素養，環境部與教育部合作，發布全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程《與 2050淨零世代的對話》，凡是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，並可用在「學習歷程檔案」。

為落實總統賴清德在「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育向下扎根的期許，環境部長彭啓明今（11日）宣布與教育部進行跨部會合作，正式發布全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程《與2050淨零世代的對話》，提供最新氣候政策及多元觀點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部說明，《與2050淨零世代的對話》課程集結7大專業領域講者，將艱澀的氣候科學與淨零政策轉化為青年易懂的行動語言，包括彭啓明部長主講的《關於 ClimateChange 高中生不能不知道的9件事》，打開氣候變遷的全球視野與國家戰略，還有台師大特聘教授葉欣誠主講《提升你的氣候素養融入你的學習歷程》，解析氣候素養與學習歷程、升學就業的緊密關聯等。

為方便全國高中生學習，環境部表示，本課程採用教育部審查通過的免付費互動式教學平台 Edpuzzle（課程代碼：sufojau）。學生可透過手機、平板或筆電隨時隨地跨載具登入學習。平台具備「防快轉」與「自動彈出測驗」功能，確保學生必須全程觀賞影片並完成作答，讓學習從被動接收轉為主動參與，確保學習成效。

▲▼由環境部與教育部合作推出的高中生首部氣候變遷課正式上線，學生通過測驗可拿到「雙部長證明」，並用於學習歷程檔案。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啓明表示，高中生通過測驗可拿到「雙部長證明」，並用在學習歷程檔案。（圖／記者許敏溶攝）

彭啓明指出，該課程共70分鐘，題目並不太容易，要取得證明的學生，需要依序完成看完7段影片，且隨機測驗皆達70分（含）以上，並在末段影片撰寫「我的 2050 淨零世代氣候行動」，環境部將在2周內查核確認，並發送由環境部與教育部兩位部長共同簽署的電子學習證明至學生信箱，且可用於「學習歷程檔案」，未來70分的門檻會調高，內容也會更新。

環境部表示，線上課程相關資訊已放在環境部氣候變遷署官網首頁連結的「高中氣候變遷教育線上課程」專屬網頁，邀請全國高中生及高中老師立即連結參閱。也邀請全國高中生即刻登入平台啟動氣候對話，一起從這堂課出發，成為推動實質氣候行動的「綠領青年」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國面臨淘汰危機！　三隊晉級條件一次看
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

日月光楠梓第三園區動土　因應AI趨勢布局先進製程

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

三月中旬「好運上門三大生肖」

更多熱門

相關新聞

環境部揭蚊香正確用法　掌握2觀念：人畜先離開才密閉

環境部揭蚊香正確用法　掌握2觀念：人畜先離開才密閉

隨著天氣回暖，蚊蟲頻繁擾人清夢，部分民眾習慣點蚊香驅蚊。不過，環境部提醒民眾，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分大多是除蟲菊精類，效果通常取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風、人畜離開才密閉」正確觀念，才會安全又有效。

元宵燈籠直接丟掉超危險　環境部示警「沒取出電池」恐短路起火

元宵燈籠直接丟掉超危險　環境部示警「沒取出電池」恐短路起火

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

節慶期間廚餘量增3成　環境部：年菜吃多少煮多少

節慶期間廚餘量增3成　環境部：年菜吃多少煮多少

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌

關鍵字：

環境部氣候變遷高中線上課程與 2050淨零世代的對話

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面