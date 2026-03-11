高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

▲由環境部與教育部推出首部氣候變遷課程，高中生通過測驗可拿到「雙部長證明」，並用在學習歷程檔案。（圖／記者許敏溶攝）

為讓青年在高中階段具備系統性的氣候素養，環境部與教育部合作，發布全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程《與 2050淨零世代的對話》，凡是看完數位課程並通過測驗，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，並可用在「學習歷程檔案」。

為落實總統賴清德在「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育向下扎根的期許，環境部長彭啓明今（11日）宣布與教育部進行跨部會合作，正式發布全國首部專為高中生量身打造的氣候變遷線上課程《與2050淨零世代的對話》，提供最新氣候政策及多元觀點。

環境部說明，《與2050淨零世代的對話》課程集結7大專業領域講者，將艱澀的氣候科學與淨零政策轉化為青年易懂的行動語言，包括彭啓明部長主講的《關於 ClimateChange 高中生不能不知道的9件事》，打開氣候變遷的全球視野與國家戰略，還有台師大特聘教授葉欣誠主講《提升你的氣候素養融入你的學習歷程》，解析氣候素養與學習歷程、升學就業的緊密關聯等。

為方便全國高中生學習，環境部表示，本課程採用教育部審查通過的免付費互動式教學平台 Edpuzzle（課程代碼：sufojau）。學生可透過手機、平板或筆電隨時隨地跨載具登入學習。平台具備「防快轉」與「自動彈出測驗」功能，確保學生必須全程觀賞影片並完成作答，讓學習從被動接收轉為主動參與，確保學習成效。

彭啓明指出，該課程共70分鐘，題目並不太容易，要取得證明的學生，需要依序完成看完7段影片，且隨機測驗皆達70分（含）以上，並在末段影片撰寫「我的 2050 淨零世代氣候行動」，環境部將在2周內查核確認，並發送由環境部與教育部兩位部長共同簽署的電子學習證明至學生信箱，且可用於「學習歷程檔案」，未來70分的門檻會調高，內容也會更新。

環境部表示，線上課程相關資訊已放在環境部氣候變遷署官網首頁連結的「高中氣候變遷教育線上課程」專屬網頁，邀請全國高中生及高中老師立即連結參閱。也邀請全國高中生即刻登入平台啟動氣候對話，一起從這堂課出發，成為推動實質氣候行動的「綠領青年」。