全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

▲世界棒球經典賽熱潮席捲全台，球迷們為了幫台灣隊加油打氣，無不使出渾身解數吶喊撕吼。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽熱潮席捲全台，球迷們為了幫台灣隊加油打氣，無不使出渾身解數吶喊撕吼，不少民眾賽後出現聲音沙啞、喉嚨疼痛等狀況。不過，醫師提醒，看似平常的「燒聲」，背後可能隱藏聲帶急性發炎甚至聲帶出血風險，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害甚至出現聲帶息肉等問題。

▲有民眾太用力幫台灣隊加油導致「燒聲」，甚至有民眾全家都喊到沙啞。（示意圖，非當事人／亞大附醫提供）



亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁表示，近日門診看病時，發現不少就醫民眾講話的嗓音明顯沙啞，一問之下，才得知原來是太用力幫台灣隊加油導致「燒聲」，甚至有民眾全家都喊到沙啞，還說：「只要贏球就值得了。」



邱建仁則指出，當民眾情緒激昂時，往往會不自覺地用力拉長脖子、大聲喊叫，這種高強度的用聲方式對喉嚨的傷害極大，首當其衝的就是聲帶，因為聲帶發聲時會閉合且高速振動，當長時間大聲吶喊或用力拉扯嗓子時，聲帶會產生劇烈的撞擊，導致局部組織急性發炎或水腫。

▲醫師邱建仁警告，長時間大聲吶喊或用力拉扯嗓子時，聲帶會產生劇烈的撞擊，導致局部組織急性發炎或水腫。（圖／亞大附醫提供）



因此邱建仁強調，急性聲帶炎最佳療法就是讓聲帶好好休息，若短時間內持續過度使用嗓音，聲帶上的微血管可能會破裂出血，甚至形成「出血性息肉」等問題，這種息肉會干擾聲帶的正常閉合與振動，讓聲音聽起來不僅沙啞，還會可能帶著部分粗糙感、氣音，甚至患者還會感覺到喉嚨內部有一種「卡卡的」異物感或疼痛，使用聲音感到費力、破音，進而影響日常生活與溝通，嚴重者可能得接受侵入性治療例如微創手術等處理已形成的息肉。



因此邱建仁提醒，若民眾平日職業需求需要頻繁說話，例如老師、業務員或客服人員等，其聲帶本就處於疲勞狀態，一旦加上球賽期間的過度刺激，受損機率會大幅提升，最關鍵、也最有效的治療方式就是「讓聲帶好好休息」，讓聲帶黏膜有足夠的時間進行自我修復與消腫，而非一味靠消炎藥物止痛，若沙啞狀況持續超過兩週仍未見好轉，也絕對不能輕忽，必須尋求專業醫療協助。