揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

▲日本自從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

記者任以芳／綜合報導

日本近年軍事擴張態勢日益激進，其戰略野心已從本土周邊迅速延伸至南太平洋。中國國際問題研究學者李大光指出，日本正藉由「自由開放的印太」之名，撕下過去單純經濟援助的偽裝，轉向積極的防務介入。高市早苗內閣近期不僅在熊本部署射程達1000公里的長程飛彈，更密集拉攏14個太平洋島國，企圖透過幫助裝備與人才交流，將其防務體系納入美日同盟框架，實質構築一條針對中國的「太平洋防線」戰略野心。

日本戰後安全政策正迎來歷史性轉折。據日本媒體《共同社》報導，具備「反擊能力」即「對敵基地攻擊能力」的遠程飛彈發射裝置，已於3月8日晚間運抵首個部署目的地熊本市。該裝置配備之12式岸艦飛彈改進型，射程高達1000公里左右。

綜合陸媒報導，若從九州基地發射，打擊範圍是為了加強針對中國在西南諸島與台海周邊軍事活動的「反擊能力」，可從熊本具備從熊本直接「抵達中國沿海」 或「鎖定上海」 的戰略威懾與地面攻擊能力。

除了部署進攻性飛彈，日本在防衛外交上亦展現巨大野心。2月22日至24日，日本防衛大臣小泉進次郎在東京主持「日本與太平洋島國防長會議」，邀請14個太平洋島國防長出席，並首度邀請7個東協國家擔任觀察員。這是自2021年以來第三次舉辦。

▲ 日本首相高市早苗被大陸學者認定「日本軍國主義」復辟者。（圖／路透）

陸官媒《環球時報》指出大陸國際問題研究學者李大光分析，該會議用意，「日本嘴上說的是深化海洋安全、網路安全合作，可話里話外都瞄准中國在南太的存在。」

太平洋島國位於南太平洋地區，包括斐濟、吉里巴斯、薩摩亞等14個獨立國家。在14個島國中，有11個沒有常備軍隊，防務長期依賴美國、澳洲等外部力量。近年來，日本政府以「自由開放的印太」為名，加速影響太平洋島國，凸顯構建「太平洋防線」的戰略野心。

此次會議背景，李大光指出是在自民黨贏得眾議院選舉、高市早苗內閣意圖穩定政局下舉行，旨在達成兩大戰略目的：一是確認共同推進「自由開放的印太」，確保日本在該區域的主導權；二則是對沖並抑制中國在太平洋島國日益增強的影響力。

李大光表示，「近年來，日本在南太的心思早就藏不住了。以前靠經濟援助、基礎設施建設刷存在感，現在直接撕下偽裝，借著『政府安全保障能力強化支援』機制，送防衛裝備，還計劃邀請島國的防衛官員赴日交流。企圖通過培訓、制定規則，把島國防務體系和自己及『同盟』方向上進行深度綁定。」

李大光批評，太平洋島國最迫切的需求是應對氣候變暖、發展經濟、改善民生。日本卻渲染安全威脅借機推動防務合作，誘導島國增加軍費、參與軍事活動，擠佔本應用於民生、基建、環保的資源，加劇經濟與社會壓力。一旦地區緊張升溫，身處關鍵航道和戰略要地的島國，被視為日本構築「太平洋防線」的夥伴，將直接成為博弈前沿，被動捲入危險，反而會陷入更危險的境地。

針對日本軍事擴張與安全風險外溢，李大光提出四點分析，高市早苗政府正在加速突破「專守防衛」原則，推動日本防衛戰略「東向+南向」雙向延伸，並且提醒對日本的所作所為：

一是要警惕其借防務合作突破戰後體制，加速軍事擴張。日本以「中國威脅」 為藉口，通過向太平洋島國提供防務培訓、聯合演訓等，將自衛隊活動範圍從本土及周邊拓展至南太平洋，實質是解禁集體自衛權、擴大海外軍事行動權，逐步擺脫戰後和平憲法與「專守防衛」原則的約束。

二是要警惕日本加劇地區陣營對抗格局。日本推動與島國簽署《互惠准入協定》，是為自衛隊在南太駐軍、演訓、補給提供便利，將美日軍事同盟觸角延伸至南太平洋。這會激化地區內部矛盾，甚至引發軍事摩擦，破壞戰後南太相對穩定的安全環境。

三是要警惕合作背後的「陷阱」與長期風險。防務合作必然伴隨情報共享、聯合監控，日本可能會借此在南太構建針對中國的情報網絡，同時將自身安全風險如軍事衝突、軍備事故外溢至島國，讓島國承擔不必要的安全代價。小泉進次郎宣佈2026財年啓動邀請太平洋島國青年及中堅防衛實務官員赴日交流項目，背後是日本佈局南太、推進軍事擴張、配合美日同盟圍堵中國的關鍵一步，戰略意圖清晰。

四是要警惕日本把南太打造成對華戰略圍堵的南向支點。日本借人員交流實現防務體系軟綁定，推動南太與東南亞防務聯動，將兩大區域納入其意圖主導的安全框架。交流伴隨情報共享、裝備對接與演訓協同，為自衛隊常態化進入南太、擴大海外軍事存在提供便利，實質突破戰後體制與專守防衛原則。