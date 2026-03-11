台南閱讀DNA曝光！年借閱1180萬冊　《如果歷史是一群喵》最夯

▲台南市立圖書館公布年度閱讀統計，全市借閱量突破1180萬冊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館11日公布2025年全市閱讀統計調查，全年借閱冊數突破1180萬冊，較前一年成長約2.37%，顯示閱讀已逐漸融入市民日常生活，從借閱排行榜來看，讀者偏好「趣味學習」與「心靈療癒」類型書籍，其中以人氣科普漫畫《如果歷史是一群喵》系列最受歡迎，成功將歷史知識以萌趣方式呈現，成為年度借閱人氣王。

南市圖指出，在單冊借閱排行榜方面，韓國人氣小說《全知讀者視角》奪下榜首，書中「小說世界成真」的奇幻設定與角色之間的情感羈絆，深受讀者喜愛，加上影視改編帶動話題，使借閱熱度持續攀升；療癒系小說《不便利的便利店》則緊追其後，以平凡日常中的人情故事，帶給讀者溫暖與希望。

在童書領域，《X尋寶探險隊》系列借閱量接近3萬人次，穩居童書借閱冠軍。該系列結合地理、歷史與冒險故事，讓孩子在閱讀過程中探索世界，深受學童喜愛。首次進榜的《達克比》系列，則透過「達克比出任務」跨域閱讀活動，串聯全台百餘處圖書館與場域推動集章任務，以虛實整合方式帶動閱讀風潮，成為年度熱門童書之一。

此外，《安心國小》系列也首度進入借閱前20名，該書以校園生活為背景，透過故事引導孩子理解情緒管理與人際互動，被不少家長與教師視為幫助孩子成長的「情緒教科書」。

電子書閱讀方面，近年使用量持續增加。南市圖統計，電子書借閱排行以《我可能錯了》與《原子習慣》分居冠亞軍，長銷心理成長書《蛤蟆先生去看心理師》也持續受到歡迎，顯示不少讀者利用手機或平板，在碎片時間進行自我學習與心靈療癒。

在漫畫類別中，《名偵探柯南》系列仍穩坐榜首，持續受到各年齡層喜愛，《哆啦A夢》與《鬼滅之刃》則緊追在後。武俠小說方面，玄幻作品《劍來》奪下借閱冠軍，而經典武俠作品《倚天屠龍記》與《射鵰英雄傳》依舊歷久不衰，跨越世代受到讀者青睞。

台南市長黃偉哲表示，借閱榜單就像一面鏡子，映照出台南讀者的閱讀性格與文化底蘊。未來市府將持續推動閱讀政策，除深化電子資源服務外，也透過「樂讀書箱」把書送進學校、社區與企業，並優化通閱服務，讓偏鄉讀者也能便利借書，逐步實現「全市都是書房」的城市願景。

南市圖也邀請市民走進圖書館，從排行榜熱門書籍開始探索閱讀樂趣；相關書籍資訊可至台南市立圖書館官網或APP查詢。