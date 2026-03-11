紅牌重機慢車道「野蠻超車」擊落21歲騎士竟肇逃　開罰扣照GG了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區6日傍晚發生一起肇逃車禍！一名30歲李姓男子騎乘大型紅牌重機，行經民族一路時不慎擦撞到21歲廖姓騎士，導致廖男連人帶車重摔倒地，誇張的是，李男肇事後竟催油門離開現場。警方事後通知李男到案說明，並依據肇逃、不依規定駕車的違規行為，依據《道路交通管理處罰條例》總計最高可罰1萬3200元罰鍰，並吊扣駕照、函送地檢署偵辦。

▲重機與機車擦撞後，重機騎士逃逸離開現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



這起車禍發生在6日傍晚5點05分，有民眾行車紀錄器錄下，當時正值下班車潮，一部紅牌重機穿梭在慢車道，未保持安全距離試圖鑽車，右側超車後撞上一名騎士，導致騎士摔倒在地，與此同時，重機車身也可見明顯晃動，不過重機騎士竟毫無猶豫的駛離現場。

警方接獲報案後，立即派遣警網趕赴現場疏導交通，並由交通分隊進行測繪，經調查，21歲廖姓男騎士騎乘輿民族一路北往南慢車道，30歲李姓男騎士則騎乘重機發生擦撞，導致廖姓騎士受傷。警方初步研判，肇因為重機未保持安全距離，詳細肇事責任仍待進一步釐清判定。

▲遭撞的騎士摔倒在地受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方事後通知李姓騎士到案說明，李男的離譜行為也面臨多項罰則，包含肇事逃逸最高罰9000元並吊扣駕照最高3個月；違規右側超車請未保持適當間隔，最高罰2400元；在多車道不依規定駕車，最高罰1800元。警方依據《道路交通管理處罰條例》予以告發，總計最高可罰1萬3200元罰鍰。

另李男涉嫌違反刑法185-4條，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，全案函送地檢署偵辦。