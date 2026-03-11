8旬婦夜間騎機車外出辦事迷路　內埔警護送平安返家

▲內埔警方護送護戴婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一名年約8旬婦人騎機車外出辦事返家途中，因天色昏暗無法辨識回家方向，在路上徘徊繞行。內埔警方獲報趕赴現場，考量夜間視線不佳及安全風險，主動以警車護送她返家，順利交由家屬照顧，警方暖心協助也獲得家屬感謝。

內埔警分局龍泉派出所警員許喬宇日前晚間7時許備勤時，接獲110通報，在內埔鄉昭勝路段有一名疑似迷途的老婦人，需要警方到場協助。

員警趕抵現場後了解，該名年約8旬、戴姓婦人表示，她當天騎機車前往內埔市區辦事，準備返家時因天色已暗，一時之間無法辨識回家的路線，因此在附近路段不斷繞行，顯得相當無助。

警方考量夜間視線不佳，加上老婦人年事已高，若獨自騎車返家恐有交通及人身安全風險，於是先將其機車妥善處理後，決定以巡邏車護送老婦人返回位於內埔鄉龍潭村的住家，並順利將她交由家屬照顧。老婦人與家屬對警方即時伸出援手深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，長者夜間外出時，建議穿戴反光衣物或帽飾，以提升可見度，增加行車與行人安全；亦可配戴愛心手環，標示姓名與家人聯絡電話，或在衣物上留下聯絡資訊，以利警方或熱心民眾能迅速辨識身分並協助聯繫家屬。若遇緊急情況，也可立即撥打110或向附近派出所尋求協助。