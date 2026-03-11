　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI影片亂傳台鐵「樂齡免票日、誤點自動賠」　官方：全假的

▲▼AI影片造假雙鐵樂齡福利消息，意圖造成雙鐵營運混亂。（圖／翻攝Youtube）

▲AI影片造假雙鐵樂齡福利消息，意圖造成雙鐵營運混亂。（圖／翻攝Youtube）

記者李姿慧／台北報導

近日網路流傳「樂齡指南」AI影片，內容標榜「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」，聲稱台鐵有樂齡免票日、誤點賠償自動入帳、實名制樂齡票等措施，台鐵公司今(11日)澄清，相關內容皆非事實，誤導長輩，呼籲旅客勿輕信。

網路近來流傳「樂齡指南」影片「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」，影片聲稱台鐵推出包括「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司今嚴正澄清，相關影片內容皆非事實，呼籲旅客勿輕信或轉傳不實訊息，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，應以台鐵官方網站公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。

其中關於車票票價部分，台鐵公司目前依據《老人福利法》辦理敬老票，年滿65歲之國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾交通工具享優待之人士，均可購買敬老票，全票5折優待。目前並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，亦無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價之機制。

專屬樂齡乘車服務部分，台鐵說明，現行年長者旅客購票，可至台鐵公司車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵公司現行標準服務流程，並無設置任何實體之「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」及「樂齡車廂」。

托運行李部分，台鐵表示，台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店之服務，亦無專屬年長旅客的免費額度。

關於影片所稱誤點賠償自動入帳，台鐵說明，現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起一年內，持原票證至車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

爆私生子、會所找姑娘！許雅鈞「桃色花邊回顧」一次看

Google電信官網「手機儲值100」　她收銀行簡訊嚇爛：刷了5000萬

卓榮泰赴日看球賽惹議！許美華嘆：台灣真是個非常悲哀的國家

擔心兒考不上頂大！虎媽網購「愛因斯坦腦子」救成績...結局曝

高中生「氣候變遷課程」上線　通過測驗可列學習歷程檔案

杉林溪遊園車無掛牌納管惹議　觀光署：將強化管理機制

這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

生活熱門新聞

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

剩8℃！　明再急凍變天

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

高中生惡搞蔡英文哏圖！釣出本人回應

伊朗放行「美、以斷交國」走荷姆茲　律師：不就台灣？

被包養網紅「舊照」被挖出！　變化簡直太神

三月中旬「好運上門三大生肖」

更多熱門

相關新聞

高鐵「樂齡隱藏福利」AI影片是假的　官方打臉：惡意煽動旅客

高鐵「樂齡隱藏福利」AI影片是假的　官方打臉：惡意煽動旅客

近期網路流傳AI影片「樂齡指南」，宣稱台灣高鐵提供敬老旅客「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」，高鐵公司今(10日)發聲明澄清，影片內容均為虛假不實，更惡意煽動敬老旅客，造成服務混亂，呼籲民眾勿上當受騙。

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

即／造謠「WBC中華隊承認打假球？」　50歲男到案

AI垃圾影片湧入YT兒童推薦清單

AI垃圾影片湧入YT兒童推薦清單

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

千人湧花蓮車站迎游淑貞惹議　台鐵：站區造勢違規已送警方處理

台鐵埔心=楊梅鋼軌斷裂搶通　5列車延誤

台鐵埔心=楊梅鋼軌斷裂搶通　5列車延誤

關鍵字：

台鐵樂齡福利謠言AI影片

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面