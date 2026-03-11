AI影片亂傳台鐵「樂齡免票日、誤點自動賠」　官方：全假的

▲AI影片造假雙鐵樂齡福利消息，意圖造成雙鐵營運混亂。（圖／翻攝Youtube）

記者李姿慧／台北報導

近日網路流傳「樂齡指南」AI影片，內容標榜「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」，聲稱台鐵有樂齡免票日、誤點賠償自動入帳、實名制樂齡票等措施，台鐵公司今(11日)澄清，相關內容皆非事實，誤導長輩，呼籲旅客勿輕信。

網路近來流傳「樂齡指南」影片「2026台鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利」，影片聲稱台鐵推出包括「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司今嚴正澄清，相關影片內容皆非事實，呼籲旅客勿輕信或轉傳不實訊息，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，應以台鐵官方網站公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。

其中關於車票票價部分，台鐵公司目前依據《老人福利法》辦理敬老票，年滿65歲之國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾交通工具享優待之人士，均可購買敬老票，全票5折優待。目前並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，亦無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價之機制。

專屬樂齡乘車服務部分，台鐵說明，現行年長者旅客購票，可至台鐵公司車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵公司現行標準服務流程，並無設置任何實體之「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月台輔助崗」及「樂齡車廂」。

托運行李部分，台鐵表示，台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店之服務，亦無專屬年長旅客的免費額度。

關於影片所稱誤點賠償自動入帳，台鐵說明，現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起一年內，持原票證至車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。