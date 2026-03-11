2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

▲大陸全國政協會議閉幕，王滬寧講話。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協十四屆四次會議今（11）日閉幕，會上通過政治決議。決議提到，要堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業。

為期7天的政協會議今日在北京人民大會堂舉行閉幕會，通過四項決議，其中政治決議提及，中共二十屆四中全會召開，隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。

決議表示，要堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度，築牢中華民族共同體意識，堅持宗教中國化的方向，加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士，新的社會階層人士溝通聯絡，堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業，更好凝聚僑心、僑力、僑智，積極開展對外友好交往。

會議另外還強調，廣大政協委員要堅持政協為人民，樹立和踐行正確政績觀，推進作風建設常態化、長效化，鞏固風清氣正幹事創業的良好政治生態。

表決通過後，大陸全國政協主席王滬寧發表講話，他說，2026年是「十五五」開局之年，政協要立足自身性質定位和職責使命，找準服從服務於「十五五」發展大局的切入點、結合點、著力點，充分發揮專門協商機構作用，團結引領參加政協的各黨派團體和各族各界人士。

王滬寧說，要更好發揮政協的政治組織作用，要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝，在常學常思常悟中提高思想認識水準，在深化內化轉化中增強政治能力和履職本領。要深刻認識政協制度和政協組織的鮮明政治屬性，堅持在政協章程範圍內履行職能、開展工作，確保政協事業始終沿著正確政治方向前進。

王滬寧還稱，政協要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常、抓在經常，賦予政協各項履職工作增共識、促團結、聚合力的意義。