社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市醫院外爆200萬搶案！警逮3嫌　宜蘭續追共犯

記者黃宥寧／台北報導

北市立聯合醫院陽明院區外發生一起搶案，1名民眾疑因臉書虛擬貨幣投資，攜帶200萬元現金與對方約在醫院附近面交，未料交易過程中現金竟遭搶走。警方調閱監視器追查，發現犯嫌為1車3人分工犯案，其中1人下車面交，其餘在車上接應。警方迅速展開追查，已逮捕車上3名犯嫌，目前往宜蘭追查其他可能涉案的共犯，全案仍待進一步調查釐清。

▲▼士林搶案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方案發後不到3小時即在宜蘭地區查獲涉案犯嫌到案，並起獲部分贓款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，被害人日前在臉書看到虛擬貨幣投資廣告，與對方聯繫後，相約於3月10日晚上9時許，在士林區雨聲街、聯醫陽明院區附近進行面交交易。被害人依約攜帶200萬元現金到場準備交易。

然而當準備交付現金時，對方卻未依一般交易慣例「一手交錢、一手打幣」，反而要求被害人先交付現金，稍後再將虛擬貨幣轉入帳戶。被害人察覺情況有異，當場與對方所稱的客服聯繫確認，不料就在過程中，現金竟被對方趁隙搶走，嫌犯隨即上車逃離現場。

警方表示，犯案過程疑似事先分工，嫌犯共乘一輛租賃小客車到場，其中1人下車與被害人接觸面交，其餘人在車上接應，得手後迅速駕車逃逸。

士林警分局接獲報案後，立即會同刑事警察大隊及宜蘭縣警察局成立專案小組，透過監視器影像及科技偵查鎖定涉案車輛行蹤，迅速掌握犯嫌動向，並於案發不到3小時即在宜蘭地區查獲車上3名涉案男子到案，同時起獲部分贓款。

警方指出，全案依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續報請檢察官指揮擴大追查其他可能涉案的共犯及贓款流向。

警方也提醒，民眾若進行虛擬貨幣或高額投資交易，務必提高警覺，避免與網路陌生人私下進行現金面交，以免成為不法分子覬覦的目標。

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

