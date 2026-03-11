　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頂大文組生「當捷運司機」！親戚嘆1句　引認同：高中就能考

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

捷運司機要通過招考、受訓，最近一名捷運司機表示，同事是頂大文組畢業，對方坦言，確實有親戚覺得他擅長考試，可以再考個公職。親戚甚至說「感覺不是了不起的職業，普通人就可以做了」，讓原PO一驚「起碼也是透過招考進來，還要經過嚴格受訓跟考試才能上線執勤，至少也是有一技之長吧？」話題引發討論。

原PO在Dcard表示，他和同事閒聊時，意外得知對方擁有頂大文組學歷，才好奇詢問以這樣的背景來當捷運司機，會不會讓人覺得有些可惜。對方則回應，自己並不這麼想，因為這份工作至少夠穩定，雖然薪水稱不上特別突出，但生活能夠有基本保障，對現階段的他來說已經足夠。

但真正讓原PO驚訝的，是同事親戚對這份工作的評價。對方透露，親戚認為以同事擅長考試的能力，應該去考公職或國營事業，像是司法特考、高普考、地方特考，甚至台水、台電、台糖、中油等單位，都比捷運司機更適合他，還直言司機並不是什麼了不起的職業，普通人也能做，讓原PO因此開始反思外界是不是普遍這樣看待這份工作。

網友看法兩極「問題不在社會觀感」

貼文曝光後，引發不少人熱議，有人認為問題不在社會觀感，而是原PO自己先問出「會不會可惜」這句話；也有人表示，學歷只是增加選擇，不代表人生一定要照別人眼中的體面路線走，找到適合、穩定又能長久做下去的工作，反而更重要。

底下紛紛留言，「你自己不是都在問他：以你這個學歷，來做這個不會很可惜嗎？可見你也沒多看得起你自己的職業。」「考上好學校、取得好的敲門磚，只是讓自己有更多選擇的機會，至於人生怎麼選，就看每個人的選擇。」「覺得捷運司機很厲害，那是一群我未曾相識但每天送我安全上下班上下學的人。」

也有人直呼，「記得高中就能考，他唸大學跟研究所的時間與精力，單就當好司機這件事來看是浪費掉了」、「他的過往學歷已經算是沉默成本，現在要他再多花時間額外準備公職，可能多幾千塊薪水，不一定會比當捷運司機穩定輕鬆，畢竟現在很多公職很累、流動性很高。」

03/09 全台詐欺最新數據

