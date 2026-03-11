陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

▲上海長征醫院殷浩教授團隊與大陸中科院分子細胞科學卓越創新中心程新研究員團隊。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

根據研究，糖尿病影響大陸約1.4億人口，其中，第一型糖尿病多發於兒童與青少年，患者因胰島β細胞被免疫系統破壞而無法分泌胰島素，需長期依賴注射與血糖監測。大陸研究團隊近日公佈一項再生醫學研究，透過自體與異體幹細胞培養的「再生胰島」進行微創移植，嘗試重建患者胰島功能並實現血糖自主調控。

《來源》報導，3月9日，在上海舉行的一場成果發佈會上，海軍軍醫大學第二附屬醫院（上海長征醫院）殷浩教授團隊與中國科學院分子細胞科學卓越創新中心程新研究員團隊公佈最新研究進展。該團隊在國際上首次分別利用自體與異體幹細胞來源的再生胰島（E-islet）進行微創移植，用於1型糖尿病患者的胰島功能重建與血糖自主調控，相關研究已發表於《柳葉刀·糖尿病與內分泌學》。

據了解，第一型糖尿病患者無法依靠自身產生胰島素，必須長期補充外源胰島素，若希望擺脫終身注射或在胰島素抵抗等嚴重情況下恢復胰島功能，傳統治療方式通常需透過胰島移植。不過，傳統移植須從逝者捐獻的胰腺中分離胰島細胞，再移植回患者體內，因供體較難取得而難以大規模推廣。

該研究團隊提出「再生胰島」治療策略，透過誘導幹細胞在體外分化，培養出可執行胰島功能的細胞團，再以微創方式移植至患者體內。程新表示，該技術從胚胎發育早期的「內胚層幹細胞」開始誘導分化，較傳統方法更具方向性，可將細胞分化步驟由原本約十個階段簡化為兩個，培養週期也從五至六週縮短至約兩週。

值得注意的是，此類細胞在體內不具持續增殖能力，可降低潛在的成瘤風險。研究人員以健康供體外周血為來源，在體外規模化培養出功能成熟的再生胰島組織，並進一步進行臨床研究。

上海長征醫院臨床試驗案例中，兩名胰島功能嚴重受損的第一型糖尿病患者接受異體再生胰島移植，另有一名患者接受由自身細胞培養的自體再生胰島移植。結果顯示，三名患者移植後均出現良好效果，其中一名患者已可停止注射胰島素並維持血糖穩定。

程新指出，器官移植面臨的主要挑戰之一是免疫排斥反應，由於第一型糖尿病本身就是免疫系統攻擊胰島細胞所致，即使採用自體移植，患者在停用免疫抑制劑後仍可能出現免疫攻擊現象，再生胰島移植即使需要配合免疫抑制治療，仍可能為重症患者提供新的治療選擇。

程新強調，與單純注射胰島素不同，完整的胰島組織在分泌胰島素時同時會產生C肽等物質，對血管穩定性具有作用，有助於更精準地調節血糖。

研究團隊下一步計畫開發具有「免疫逃逸」能力的通用型再生胰島，透過基因編輯等方式降低免疫系統識別，同時在細胞中加入安全控制機制，以便在需要時停止其功能。基於該研究開發的「異體人再生胰島注射液（E-islet 01）」已於2025年4月與2026年1月先後獲得中國與美國的新藥臨床試驗批件，相關臨床研究仍在進行中。