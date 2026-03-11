超商新推三餐省錢組合400種　主餐配飲料「百元有找」

▲全家將優惠從早餐擴大至午晚餐，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準外食價格持續上漲，全家便利商店推出「全家超級配」，除了早餐也擴大到午餐、晚餐，都有餐促組合優惠，精選超過70款熱銷主食，搭配700ml大容量茶飲，打造超過400種餐促組合，「最低99元」即可享有主餐加飲料的套餐，主打「百元有找」的高CP值搭餐選擇。

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

●午晚餐組合價99元、109元

根據主計總處資料，2026年1月消費者物價指數（CPI）中外食費年增率達3.08%，全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」讓外食族在控制預算的同時，仍能享受搭餐飲料的日常小確幸。

此次一次集結70多款飯麵主食、6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，變化出超過400種組合，推出「99元」與「109元」兩種套餐價。以「原價89元義大利麵＋30元茶飲」為例，原價119元的組合，優惠價只要99元，最高可現省20元，讓消費者百元內就能吃一餐。

▲「全家超級配」主餐搭飲料，有99元、109元組合。（圖／業者提供）

主食部分包含多款熱銷鮮食，例如：鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、「健康志向」健身G肉餐盒、金咖哩果香甘口咖哩飯，以及自有品牌「uno pasta」義大利麵系列等人氣商品。

其中「99元套餐」可任選79元至89元指定主餐，如金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等。

「109元套餐」則可選95元至99元主餐，包括健康志向健身G肉餐盒、鼎泰豐香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

搭配飲品則為6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，包括：黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶，其中5款為年銷破億元的熱銷茶飲。透過固定價格搭餐機制，讓消費者能自由搭配不同主食與飲料，天天換口味、餐餐不重複。

▲全家也持續推早餐優惠「早點來全家」，提供49元到79元組合。（圖／業者提供）

●早餐組合優惠49元到79元

除了午晚餐優惠外，全家也持續推動早餐優惠「早點來全家」餐餐超值配，提供49元、59元、69元、79元四種組合，主食涵蓋金飯糰、匠土司、漢堡，以及熟食區夯番薯、蒸雙色玉米與生鮮水果等，搭配仙女紅茶、咖啡等飲品。依內部銷售數據觀察，咖啡、鮮奶與豆漿為最受歡迎的搭購飲品前三名。

●買餐促組合抽獎

加碼回饋消費者，即日起至3月31日，全家同步推出會員APP「抽獎趣」活動，凡購買「餐餐超值配」任一組合、夯番薯、哈逗堡全品項（不含單支熱狗），或於全家行動購「早點來全家」專區購買任一商品，結帳出示會員即可參加抽獎，有機會抽中FUJIFILM富士X-T50相機、飛利浦寵物抗敏空氣清淨機（毛小奈）、HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜等大獎。

★7-ELEVEN 新推周子瑜X「星級饗宴」

▲7-ELEVEN合作人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，擔任「星級饗宴」品牌大使，聯名商品由台南晶英酒店監製開發，主打台韓風味融合料理，品項涵蓋多款台韓主食、點心、麵包甜點。

▲7-ELEVEN 合作周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食。（圖／記者林育綾攝）



新品包括「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」、「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，烘焙麵包及甜點有「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」等，售價在39元到149元區間。

▲▼7-ELEVEN 合作周子瑜推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食。（圖／記者林育綾攝）



▲7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN透露，3月17日起門市將陸續上架，購買指定鮮食商品，即贈限量「周子瑜小卡」1張，共推出6款造型，包括眨眼、甜笑、射箭經典動作等。購買3款主食商品，還有機會獲得特別版閃卡，小卡背面拼接後，還可組成子瑜簽名圖像。

▲主題杯也換上子瑜包裝。（圖／記者林育綾攝）

此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。即日起7-11台北「鑫忠孝門市」也有專屬店裝，預計吸引粉絲到店打卡。