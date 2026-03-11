　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商新推三餐省錢組合400種　主餐配飲料「百元有找」

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲全家將優惠從早餐擴大至午晚餐，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準外食價格持續上漲，全家便利商店推出「全家超級配」，除了早餐也擴大到午餐、晚餐，都有餐促組合優惠，精選超過70款熱銷主食，搭配700ml大容量茶飲，打造超過400種餐促組合，「最低99元」即可享有主餐加飲料的套餐，主打「百元有找」的高CP值搭餐選擇。

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

●午晚餐組合價99元、109元

根據主計總處資料，2026年1月消費者物價指數（CPI）中外食費年增率達3.08%，全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」讓外食族在控制預算的同時，仍能享受搭餐飲料的日常小確幸。

此次一次集結70多款飯麵主食、6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，變化出超過400種組合，推出「99元」與「109元」兩種套餐價。以「原價89元義大利麵＋30元茶飲」為例，原價119元的組合，優惠價只要99元，最高可現省20元，讓消費者百元內就能吃一餐。

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲「全家超級配」主餐搭飲料，有99元、109元組合。（圖／業者提供）

主食部分包含多款熱銷鮮食，例如：鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、「健康志向」健身G肉餐盒、金咖哩果香甘口咖哩飯，以及自有品牌「uno pasta」義大利麵系列等人氣商品。

其中「99元套餐」可任選79元至89元指定主餐，如金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等。

「109元套餐」則可選95元至99元主餐，包括健康志向健身G肉餐盒、鼎泰豐香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲全家推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

搭配飲品則為6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，包括：黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶，其中5款為年銷破億元的熱銷茶飲。透過固定價格搭餐機制，讓消費者能自由搭配不同主食與飲料，天天換口味、餐餐不重複。

▲▼全家延續「早點來全家」餐餐超值配的成功模式，將優惠從早餐擴大至午、晚餐時段，推出「全家超級配」，主餐搭飲料百元有找。（圖／業者提供）

▲全家也持續推早餐優惠「早點來全家」，提供49元到79元組合。（圖／業者提供）

●早餐組合優惠49元到79元

除了午晚餐優惠外，全家也持續推動早餐優惠「早點來全家」餐餐超值配，提供49元、59元、69元、79元四種組合，主食涵蓋金飯糰、匠土司、漢堡，以及熟食區夯番薯、蒸雙色玉米與生鮮水果等，搭配仙女紅茶、咖啡等飲品。依內部銷售數據觀察，咖啡、鮮奶與豆漿為最受歡迎的搭購飲品前三名。

●買餐促組合抽獎

加碼回饋消費者，即日起至3月31日，全家同步推出會員APP「抽獎趣」活動，凡購買「餐餐超值配」任一組合、夯番薯、哈逗堡全品項（不含單支熱狗），或於全家行動購「早點來全家」專區購買任一商品，結帳出示會員即可參加抽獎，有機會抽中FUJIFILM富士X-T50相機、飛利浦寵物抗敏空氣清淨機（毛小奈）、HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜等大獎。

★7-ELEVEN 新推周子瑜X「星級饗宴」

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN合作人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，擔任「星級饗宴」品牌大使，聯名商品由台南晶英酒店監製開發，主打台韓風味融合料理，品項涵蓋多款台韓主食、點心、麵包甜點。

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 合作周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食。（圖／記者林育綾攝）

新品包括「台韓半半炸雞便當」、「麻辣奶油鮮蝦義大利麵」、「韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」、「麻辣大鍋貼」、「韓式炸豬排起司雙拼飯卷」、「三杯蛤蠣飯糰」、「滷肉刈包」，烘焙麵包及甜點有「起司火腿雙餡土司」、「布朗尼蛋糕棒」、「奶凍蜜瓜包」等，售價在39元到149元區間。

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 合作周子瑜推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列，超過10款台韓創意美食，此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 合作南韓人氣女團成員周子瑜，3月18日起推出「星級饗宴」系列。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN透露，3月17日起門市將陸續上架，購買指定鮮食商品，即贈限量「周子瑜小卡」1張，共推出6款造型，包括眨眼、甜笑、射箭經典動作等。購買3款主食商品，還有機會獲得特別版閃卡，小卡背面拼接後，還可組成子瑜簽名圖像。

▲主題杯也換上子瑜包裝。（圖／記者林育綾攝）

此外還有主題咖啡杯，都印上了子瑜甜美身影、親筆簽名。即日起7-11台北「鑫忠孝門市」也有專屬店裝，預計吸引粉絲到店打卡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商新推三餐省錢組合400種　主餐配飲料「百元有找」

速食店周三限定優惠！21風味館炸雞桶288元、肯德基推49折激省餐

【廣編】陳意涵首度代言醫美品牌　3/8為妮芙蕾澎怦針站台

名人、科技董座、金曲歌后現身動土　豪宅不打廣告改走「低調銷售」

7-11聯名周子瑜推「10款台韓美食、主題杯」　限量周邊免費換

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

超商新推三餐省錢組合400種　主餐配飲料「百元有找」

速食店周三限定優惠！21風味館炸雞桶288元、肯德基推49折激省餐

【廣編】陳意涵首度代言醫美品牌　3/8為妮芙蕾澎怦針站台

名人、科技董座、金曲歌后現身動土　豪宅不打廣告改走「低調銷售」

7-11聯名周子瑜推「10款台韓美食、主題杯」　限量周邊免費換

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

消費熱門新聞

7-11聯名周子瑜推美食新品、咖啡杯　限量周邊免費換

感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元、全聯青菜10元

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場

利百代驚喜現身送「盲盒」

蝦皮購物攜手國際大牌　重新定義妳的日常

超商新推三餐省錢組合400種　主餐配飲料「百元有找」

7-11厚乳拿鐵買2送2　超商咖啡優惠一次看

網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

豪宅不打廣告改走「低調銷售」

速食店周三限定優惠！21風味館炸雞桶288元、肯德基推49折激省餐

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

中華隊克韓成功「優惠一次看」

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

陳意涵首度代言醫美品牌　3/8為妮芙蕾澎怦針站台

更多熱門

相關新聞

在超商打工！他曝薪水「重新活過來了」

在超商打工！他曝薪水「重新活過來了」

近日有網友發文分享他的薪水截圖，他透露自己還是學生，目前在超商打工，結果3月已經領到4萬多元。該篇文章曝光後，吸引超過408萬次瀏覽，其中不少網友都直呼，「看來該轉職了」、「比我白天薪水高」、「太殘酷無情了」。

7-11厚乳拿鐵買2送2　超商咖啡優惠一次看

7-11厚乳拿鐵買2送2　超商咖啡優惠一次看

牛奶罐上出現小洞！超商報案

牛奶罐上出現小洞！超商報案

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝

關鍵字：

全家超商便利商店餐促優惠省錢

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面