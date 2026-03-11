年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

▲大陸河南省鄭州市一名30多歲男子近日陪剛拿到駕照的妻子練車，未料下車後竟突發腦梗塞。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市一名30多歲男子近日陪剛拿到駕照的妻子練車，未料下車後竟突發腦梗塞。醫師表示，男子因在副駕駛座未繫安全帶，多次急煞車導致頸部劇烈擺動，造成血管內膜受損，最終引發血管夾層並繼發腦梗。

綜合陸媒報導，鄭州人民醫院鄭東院區神經內科主任醫師錄海斌表示，這名男子是在開會時突然出現說話困難的情況，隨後前往醫院檢查，確診為腦梗塞。令人意外的是，患者本身沒有高血壓、糖尿病等常見心血管疾病，也沒有其他慢性病史。

醫師進一步檢查後發現，男子的頸部血管出現「血管夾層」，也就是血管內膜撕裂，導致血液進入血管壁形成夾層，進而影響腦部血流，引發腦梗。經詢問後得知，男子近期常陪妻子練車。由於女方是新手駕駛，行車過程中多次急煞車，而他坐在副駕駛座時並未繫上安全帶。每次急煞時，身體與頸部都會出現明顯甩動，長時間下來可能造成血管內膜受損，最終引發血管夾層。

醫師指出，許多人只注意到新手駕駛可能帶來的交通安全風險，卻忽略車內乘客的身體安全。若未繫安全帶，遇到急煞或車輛劇烈晃動時，頸部與身體可能受到較大衝擊，嚴重時甚至可能造成血管損傷。院方提醒，不論是駕駛或乘客，上車後都應確實繫好安全帶，以減少突發煞車或碰撞時對身體造成的傷害，避免發生類似意外。

延伸閱讀

▸ 尷尬留言1／王思佳開心曬全家福 被老公潑冷水「別發我的照片」

▸ 娛樂報報／何篤霖赴泰國過年 膝蓋不適坐輪椅下飛機

▸ 原始連結