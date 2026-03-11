　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

（示意圖／Pexels）大陸河南省鄭州市一名30多歲男子近日陪剛拿到駕照的妻子練車，未料下車後竟突發腦梗塞。

▲大陸河南省鄭州市一名30多歲男子近日陪剛拿到駕照的妻子練車，未料下車後竟突發腦梗塞。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市一名30多歲男子近日陪剛拿到駕照的妻子練車，未料下車後竟突發腦梗塞。醫師表示，男子因在副駕駛座未繫安全帶，多次急煞車導致頸部劇烈擺動，造成血管內膜受損，最終引發血管夾層並繼發腦梗。

綜合陸媒報導，鄭州人民醫院鄭東院區神經內科主任醫師錄海斌表示，這名男子是在開會時突然出現說話困難的情況，隨後前往醫院檢查，確診為腦梗塞。令人意外的是，患者本身沒有高血壓、糖尿病等常見心血管疾病，也沒有其他慢性病史。

醫師進一步檢查後發現，男子的頸部血管出現「血管夾層」，也就是血管內膜撕裂，導致血液進入血管壁形成夾層，進而影響腦部血流，引發腦梗。經詢問後得知，男子近期常陪妻子練車。由於女方是新手駕駛，行車過程中多次急煞車，而他坐在副駕駛座時並未繫上安全帶。每次急煞時，身體與頸部都會出現明顯甩動，長時間下來可能造成血管內膜受損，最終引發血管夾層。

醫師指出，許多人只注意到新手駕駛可能帶來的交通安全風險，卻忽略車內乘客的身體安全。若未繫安全帶，遇到急煞或車輛劇烈晃動時，頸部與身體可能受到較大衝擊，嚴重時甚至可能造成血管損傷。院方提醒，不論是駕駛或乘客，上車後都應確實繫好安全帶，以減少突發煞車或碰撞時對身體造成的傷害，避免發生類似意外。

延伸閱讀
尷尬留言1／王思佳開心曬全家福　被老公潑冷水「別發我的照片」
娛樂報報／何篤霖赴泰國過年　膝蓋不適坐輪椅下飛機
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班取消婦女禁令、肅清恐怖勢力

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

中特使翟雋訪阿聯酋促局勢緩和：各國主權應受尊重、停火是根本出路

「台三代」許可慰登委員通道分享台青故事　呼籲兩岸年輕人常來常往

陸糖尿病研究新突破　自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

揭日「南太防線」野心　陸學者：對華戰略圍堵！島國淪博弈籌碼

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」！　醫生揭原因

2026兩會／政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

解放軍2026安排國防支出1.94兆人民幣　用於優化聯合作戰等四方面

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班取消婦女禁令、肅清恐怖勢力

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池　李雲飛：已考慮過並有效解決

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

【我也要看演唱會】觀眾席上見有貓偷跑進來要看蔡依林XD

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

52條「中日航線」整個2月全航班取消

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」

彭博社稱台將拓展海外投資　中方：民進黨用心險惡

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸糖尿病研究新突破 自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

陸宣稱助70台人離中東　落地秒辦台胞證

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

陸代表傅聰籲巴阿停火對話　促塔利班肅清恐怖勢力

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面