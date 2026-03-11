　
瘦瘦針恐致失明！　研究曝最新數據：「其中1款」風險飆5倍

▲▼減重,減肥。（圖／VCG）

▲英國研究認為，使用週纖達的患者罹患視神經中風的風險較高。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

瘦瘦針在全球掀起減重熱潮，透過腸泌素製劑，促進胰島素分泌、抑制食慾，並延緩胃排空，達到血糖控制與減重的目的，然而一項最新研究卻指出，週纖達（Wegovy）使用者出現突發性失明的風險，竟比胰妥讚（Ozempic）高出近5倍。

根據《衛報》報導，這項發表於《英國眼科雜誌》的研究指出，使用週纖達減重的患者罹患非動脈性前部缺血性視神經病變（NAION）的機率，是使用胰妥讚治療糖尿病患者的5倍之多。更令人擔憂的是，男性罹患風險又比女性高出3倍。

非動脈性前部缺血性視神經病變俗稱「視神經中風」，因視神經血流減少，導致視神經盤水腫，造成突發性且通常是永久性的視力喪失，目前尚無特效藥物治療。

研究作者之一的多倫多大學眼科部門的愛德華·馬戈林醫師表示，非動脈性前部缺血性視神經病變很可能是司美格魯肽（semaglutide）的「真實副作用」。他進一步指出，「越快速、越激進的減重方式，越可能增加視神經中風的風險。」

研究團隊分析了2017年12月至2024年12月間，向美國食品藥物管理局不良事件通報系統提交的副作用報告。加拿大研究人員比對了每周注射最高2毫克胰妥讚治療第二型糖尿病、每周注射最高2.4毫克週纖達（最高核准劑量）用於肥胖治療，以及每日口服瑞倍適（Rybelsus）治療糖尿病的案例，同時也檢視了猛健樂（Mounjaro）的副作用通報。

結果顯示，週纖達與突然失明的關聯性最強。值得注意的是，研究人員並未發現瑞倍適或猛健樂有增加風險的現象。研究作者推測，週纖達的高劑量以及注射劑型起效更快，可能是關聯性較高的原因；相對地，瑞倍適錠劑吸收有限且作用較慢，因此未發現到明顯關聯。

儘管發生率相對罕見，每1萬名使用司美格魯肽的患者中約1人受影響，但研究仍發現這款藥物具有「潛在的劑量依賴性安全疑慮」。週纖達、胰妥讚和瑞倍適這三款由諾和諾德藥廠生產的藥物，雖然都含有司美格魯肽成分，但劑量和配方各有不同。

這些GLP-1受體促效劑藥物原本用於降低血糖、延緩消化和抑制食慾，近年研究更發現可降低心臟病發作風險、減少藥物過量等健康益處，但視力喪失的風險也逐漸浮現。

英國藥品及保健品管理局已於2月發布藥物安全更新，警告視神經中風風險，歐洲藥品管理局也跟進示警。英國藥品及保健品管理局首席安全官艾莉森·凱夫醫師強調，「處方司美格魯肽患者發生視神經中風的風險極低，但患者和處方醫師仍需了解潛在副作用症狀，即使風險很小，也要確保患者在症狀出現時能及時獲得適當治療。」

英國皇家眼科醫學院顧問眼科醫師暨糖尿病眼部篩檢主任莎曼珊·曼恩則持較保守態度。她表示，「這項研究的數據來自通報的副作用案例，因此無法證明因果關係或確定問題的真實普遍程度。」而她在實際的日常臨床實務中，並未廣泛觀察到這種視神經中風形式增加。

諾和諾德發言人回應，患者安全是公司首要考量，他們非常重視任何使用藥物的不良事件通報，並與全球各地主管機關密切合作，持續監測產品安全概況。因此也將NAION資訊納入歐盟的週纖達、胰妥讚和瑞倍適患者說明書。但同時他也強調，「根據整體證據，我們認為數據並未顯示司美格魯肽與視神經中風之間存在合理的因果關係可能性。」

相關新聞

醫師示警：瘦太快恐害體內毒素解封

醫師示警：瘦太快恐害體內毒素解封

GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針）近年成為熱門減重選項，不少人成功在短時間內甩肉。不過，家醫科醫師李思賢在臉書上提醒，快速減重未必只有好處，當脂肪大量分解時，長年儲存在脂肪細胞中的脂溶性物質可能隨之釋放，身體若無法及時代謝，恐增加負擔，呼籲民眾減重同時也要留意身體調節能力。

打瘦瘦針「性慾歸零」　醫揭真相：吃太少

打瘦瘦針「性慾歸零」　醫揭真相：吃太少

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

