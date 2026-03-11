南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

▲台南市「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，台南地檢署與光華社區合作，透過社會勞動人力協助蜀葵花田整地、種植與環境維護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區年度盛事「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，一系列活動將陸續展開，主辦單位在光華社區活動中心舉行活動記者會，台南地檢署檢察官董詠勝、觀護人陳明慧、台南市政府農業局科長王仁志，以及學甲警分局副分局長陳俞成等人出席共襄盛舉，為即將到來的賞花季揭開序幕。

學甲區長張明寶表示，自2013年起台南地檢署便與社會勞動執行機構「學甲區光華社區發展協會」合作，透過易服社會勞動制度，安排社會勞動人參與蜀葵花田的整地、種植花苗、除草、施肥及日常環境維護等工作。多年來在社會勞動人力投入下，蜀葵花田逐步擴大，「學甲蜀葵花文化節」也邁入第13年，已成為當地重要的年度活動。

他指出，隨著活動規模逐年成長，賞花人潮也持續增加。近年更結合藝術裝置、在地市集及多元文化元素，打造兼具觀光與文化特色的花季活動，不僅吸引大量遊客前來賞花拍照，也帶動學甲在地商圈與觀光發展，為地方經濟注入活力。

董詠勝表示，台南地檢署長期與學甲光華社區發展協會密切合作，善用社會勞動制度的人力資源協助蜀葵花田的種植與園區維護，並感謝協會提供良好的管理與作業環境。透過這樣的合作模式，不僅讓農地得以活化，也促進地方觀光發展，更具體實踐社會勞動回饋社會的制度精神。

南檢指出，社會勞動制度讓情節較輕的違法者，可透過提供公共服務替代入監服刑，在維持原有家庭與工作生活的同時，以實際行動回饋社會。透過參與社區環境整理與花田維護，不僅減輕地方政府在維護大面積花海時的人力與經費負擔，也讓社會勞動人重新建立自我價值與社會連結。



主辦單位表示，藉由社會勞動人力與社區居民共同投入，蜀葵花海逐年擴展，讓學甲春季景色更加繽紛動人，也形成政府、社區與勞動者三方共好的良善循環，成為台南春季重要的賞花活動之一。