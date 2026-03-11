　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

▲台南市「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，台南地檢署與光華社區合作，透過社會勞動人力協助蜀葵花田整地、種植與環境維護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，台南地檢署與光華社區合作，透過社會勞動人力協助蜀葵花田整地、種植與環境維護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區年度盛事「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，一系列活動將陸續展開，主辦單位在光華社區活動中心舉行活動記者會，台南地檢署檢察官董詠勝、觀護人陳明慧、台南市政府農業局科長王仁志，以及學甲警分局副分局長陳俞成等人出席共襄盛舉，為即將到來的賞花季揭開序幕。

學甲區長張明寶表示，自2013年起台南地檢署便與社會勞動執行機構「學甲區光華社區發展協會」合作，透過易服社會勞動制度，安排社會勞動人參與蜀葵花田的整地、種植花苗、除草、施肥及日常環境維護等工作。多年來在社會勞動人力投入下，蜀葵花田逐步擴大，「學甲蜀葵花文化節」也邁入第13年，已成為當地重要的年度活動。

他指出，隨著活動規模逐年成長，賞花人潮也持續增加。近年更結合藝術裝置、在地市集及多元文化元素，打造兼具觀光與文化特色的花季活動，不僅吸引大量遊客前來賞花拍照，也帶動學甲在地商圈與觀光發展，為地方經濟注入活力。

▲台南市「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，台南地檢署與光華社區合作，透過社會勞動人力協助蜀葵花田整地、種植與環境維護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

董詠勝表示，台南地檢署長期與學甲光華社區發展協會密切合作，善用社會勞動制度的人力資源協助蜀葵花田的種植與園區維護，並感謝協會提供良好的管理與作業環境。透過這樣的合作模式，不僅讓農地得以活化，也促進地方觀光發展，更具體實踐社會勞動回饋社會的制度精神。

南檢指出，社會勞動制度讓情節較輕的違法者，可透過提供公共服務替代入監服刑，在維持原有家庭與工作生活的同時，以實際行動回饋社會。透過參與社區環境整理與花田維護，不僅減輕地方政府在維護大面積花海時的人力與經費負擔，也讓社會勞動人重新建立自我價值與社會連結。

▲台南市「學甲蜀葵花文化節」將於3月14日登場，台南地檢署與光華社區合作，透過社會勞動人力協助蜀葵花田整地、種植與環境維護。（圖／記者林東良翻攝，下同）
主辦單位表示，藉由社會勞動人力與社區居民共同投入，蜀葵花海逐年擴展，讓學甲春季景色更加繽紛動人，也形成政府、社區與勞動者三方共好的良善循環，成為台南春季重要的賞花活動之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　許雅鈞最新聲明
快訊／WBC最大爆冷！　美國隊輸了
爆私生子、會所找姑娘！　許雅鈞「桃色花邊」一次看
太強！宋逸民愛兒上英7間頂尖名校　愛丁堡大學在列
最大規模空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」
快訊／民進黨中正萬華初選民調出爐　馬郁雯出線
伊朗新防長傳遭擊斃！　空襲影像曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全球首款廢棄碳板重生仿石建材　上緯、坂茂綠能聯手發表

埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

詐團狂發釣魚連結騙個資　東港警分局長廣播提醒民眾留意

8旬婦夜間騎機車外出辦事迷路　內埔警護送平安返家

台南閱讀DNA曝光！年借閱1180萬冊　《如果歷史是一群喵》最夯

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

出國代購保健品恐踩法網　台南衛生局：未具藥商資格最高罰200萬

東港東隆里流浪狗群聚疑追逐路人　鎮民代表通報處理籲勿餵食

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

頌樂虧告五人「歌名好長」　嘆中文「總」發音太難

全球首款廢棄碳板重生仿石建材　上緯、坂茂綠能聯手發表

埔里育樹季系列活動起跑　國中小校園變花園、3/12贈千株苗木

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

詐團狂發釣魚連結騙個資　東港警分局長廣播提醒民眾留意

8旬婦夜間騎機車外出辦事迷路　內埔警護送平安返家

台南閱讀DNA曝光！年借閱1180萬冊　《如果歷史是一群喵》最夯

83歲獨居婦生活陷困　東港警聯手慈善會送物資+慰問金

南檢社會勞動助攻花海　台南學甲蜀葵花文化節14日登場

出國代購保健品恐踩法網　台南衛生局：未具藥商資格最高罰200萬

東港東隆里流浪狗群聚疑追逐路人　鎮民代表通報處理籲勿餵食

買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

免費遊港澳心動了！高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場慘

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

斷油危機！東南亞多國「停課、砍工時」　加油站排爆

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

女騎單車上班遭擊落「腦出血」住進ICU　冷血肇逃騎士抓到了

國台辦列「台獨打手幫兇」　陳舒怡正式接掌花檢！致詞聚焦專業

股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

出獄3年又犯案！綑綁店員持刀搶超商1458元　惡匪重判8年3月

【有一種餓是台南人怕你餓】古都馬拉松補給站太狂！　豬腳烤雞擺滿桌太邪惡

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

醫師提醒新生兒先天性心臟病應及早發現即時治療

桃園市新增13里　10萬市民須換身分證

桃園慈母宮「先民文化祭」+舞蹈競賽　3/29登場

桃園兒美館「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

聽了預立醫療決定　榮家住民：這是在談尊嚴

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

減班休息勞工有撐！勞動部薪資補貼＋訓練津貼雙措施

桃園第二專長協會義剪　用專業傳遞長照溫度

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

台南芒果前進日本高端市場黃偉哲東京食品展簽MOU拓展精品通路

更多熱門

相關新聞

台南芒果前進日本高端市場黃偉哲東京食品展簽MOU拓展精品通路

台南芒果前進日本高端市場黃偉哲東京食品展簽MOU拓展精品通路

台南農產品持續拓展海外市場。台南市長黃偉哲10日赴日本東京出席農業部於東京食品展設置的「台灣農水產物館」開幕典禮，並代表台南市政府與日本三越伊勢丹控股集團旗下MI Foodstyle、株式會社Reproall，以及玉井聯興青果合作社共同簽署芒果採購合作備忘錄（MOU），象徵台南芒果正式深化布局日本高端通路。

台南柳營工廠失火　5人均獲救

台南柳營工廠失火　5人均獲救

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

強化校園性平事件處理能力台南市教育局辦研習提升通報與調查專業

強化校園性平事件處理能力台南市教育局辦研習提升通報與調查專業

台南農漁特產東京亮相黃偉哲率團推百項產品拚外銷

台南農漁特產東京亮相黃偉哲率團推百項產品拚外銷

關鍵字：

南檢社會勞動花海台南學甲蜀葵花文化節

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面