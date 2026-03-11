特斯拉遇賊！哨兵模式拍下「鬼祟偷摸」　下秒小偷拔腿狂奔

記者許權毅／台中報導

台中市一名特斯拉車主余先生5日晚間到北屯區特力屋賣場消費，車輛就停在賣場前的停車場，不料一名吳男偷偷摸摸靠近，伸手開門想竊取物品，好險余先生發現喝斥，當場把人抓到。特斯拉的「哨兵模式」完整記錄過程，警方將人送辦。

▲台中一名特斯拉車主忘記把車門上鎖，遇到竊賊（右下）開門翻找物品。（圖／余先生提供）



余先生說，5日晚上9點多到特力屋賣場消費，才剛走出賣場，就發現一名身穿藍色外套的男子在翻找車上物品，直接喝斥一聲，藍衣男馬上拔腿狂奔，正好一旁也有另名特斯拉車主發現，一起狂奔把人攔下。

▲▼該名吳姓竊賊疑似是北屯慣竊，專門鎖定特力屋賣場犯案。（圖／余先生提供、記者許權毅攝）



余先生把藍衣男帶回案發現場，經過確認車上沒有物品遭竊，現場就把人放走。不過，轄區第五警分局看到該篇貼文，主動介入調查，余先生也在6日下午到派出所報案，從6張可能犯嫌照片中指認當事竊賊，提出竊盜未遂告訴。

余先生坦言，是因為把手機放在車上，才導致車子沒有啟動自動上鎖功能，讓對方有機可乘，好險有另名車主協助，才沒導致財務損失，也呼籲駕駛人要確實上鎖車門。

第五警分局說，經余男確認，本案犯嫌為一名吳男（33歲），已循線將人查緝到案，詢後依竊盜未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲余先生提出竊盜未遂告訴。（圖／余先生提供）