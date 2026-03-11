　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特斯拉遇賊！哨兵模式拍下「鬼祟偷摸」　下秒小偷拔腿狂奔

記者許權毅／台中報導

台中市一名特斯拉車主余先生5日晚間到北屯區特力屋賣場消費，車輛就停在賣場前的停車場，不料一名吳男偷偷摸摸靠近，伸手開門想竊取物品，好險余先生發現喝斥，當場把人抓到。特斯拉的「哨兵模式」完整記錄過程，警方將人送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名特斯拉車主忘記把車門上鎖，遇到竊賊（右下）開門翻找物品。（圖／余先生提供）

余先生說，5日晚上9點多到特力屋賣場消費，才剛走出賣場，就發現一名身穿藍色外套的男子在翻找車上物品，直接喝斥一聲，藍衣男馬上拔腿狂奔，正好一旁也有另名特斯拉車主發現，一起狂奔把人攔下。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該名吳姓竊賊疑似是北屯慣竊，專門鎖定特力屋賣場犯案。（圖／余先生提供、記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

余先生把藍衣男帶回案發現場，經過確認車上沒有物品遭竊，現場就把人放走。不過，轄區第五警分局看到該篇貼文，主動介入調查，余先生也在6日下午到派出所報案，從6張可能犯嫌照片中指認當事竊賊，提出竊盜未遂告訴。

余先生坦言，是因為把手機放在車上，才導致車子沒有啟動自動上鎖功能，讓對方有機可乘，好險有另名車主協助，才沒導致財務損失，也呼籲駕駛人要確實上鎖車門。

第五警分局說，經余男確認，本案犯嫌為一名吳男（33歲），已循線將人查緝到案，詢後依竊盜未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲余先生提出竊盜未遂告訴。（圖／余先生提供）

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

諾羅流感夾殺！護理師口罩戴緊仍中鏢

諾羅流感夾殺！護理師口罩戴緊仍中鏢

近期氣候忽冷忽熱、變化劇烈，加上病毒活躍，國內諾羅病毒與流感疫情雙重夾擊，診所求診人數居高不下。台中一名診所護理師即便「全副武裝」，在櫃台設有透明防護罩隔絕病患，且口罩全程戴緊，竟仍不敵諾羅病毒的超強傳染力，上班到一半突然發作、全身虛弱，最後只能在診所內緊急打點滴休養，醫師見狀也趕緊讓她停工休息。

中警用AI貓狗宣導阻詐

中警用AI貓狗宣導阻詐

即／台中28歲男陳屍中正公園

即／台中28歲男陳屍中正公園

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機一度受困

送酒的撞上送肉的！肇事貨車司機一度受困

台中男14樓墜落中庭亡　警查出是社區住戶

台中男14樓墜落中庭亡　警查出是社區住戶

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

