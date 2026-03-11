　
這男人太猛！捷克隊「最強電工經理」完美封鎖日本隊　曾三振過大谷

▲Ondrej Satoria。（圖／路透社）

▲Ondrej Satoria。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年經典賽（WBC）C組預賽落幕，但「全員斜槓」的捷克隊熱度不減。即將退役的電工經理薩多利亞（Ondrej Satoria），曾因上屆三振大谷翔平而聲名大噪，這回再度展現壓制力封鎖日本隊，為他在國家隊的最後一舞，劃下完美句點。

最後一舞的光榮：面對侍JAPAN毫不退縮

捷克隊雖以0比9不敵日本隊；不過，先發右投薩托利亞（Ondrej Satoria）繳出4.2局無失分好投，面對被視為奪冠熱門的日本隊毫不退縮。

薩托利亞賽前就已表明，這將是他在國家隊的最後一戰，他也成功賞給日本打線7個鴨蛋；直到他退場後，捷克隊在第8局下半因失誤導致亂流，才讓日本隊灌進9分大局。

電工經理的傳奇：封鎖日本全明星打線

「這個男人太狠了！」粉專「翔平的小象粉絲團」發文直呼，薩多利亞的正職是一名電工經理，上屆經典賽他曾以三球三振巨星大谷翔平而聞名，本屆再度對陣強大的日本隊，他的表現更上一層樓，主投4.2局力保不失。

薩多利亞最終因達到65球投球限制被迫退場，他在投手丘上的自信與實力，也被盛讚為「工程師的傳奇」。

網友熱議：把經典賽當社團比賽打

捷克隊這群由醫生、老師、消防員及工程師組成的「斜槓大軍」，讓不少網友驚呼真是太神奇了，紛紛笑回「捷克把經典賽當社團比賽在打」、「居然讓日本掛0，厲害」、「不愧是三振過大谷的男人」、「太猛的電工」、「總教練是神經科醫生，因為周四有病人掛號，已經提前先飛回國了」、「創下7局無失分的捷克，很厲害了」、「我們永遠記得這位工程師」、「一輩子的驕傲，經典賽最後一役就是引退賽，光榮退役」、「我覺得最大的贏家是捷克」。

．「翔平的小象粉絲團」授權引用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

