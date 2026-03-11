明天冷氣團南下低溫探9度　周六起連4天回暖轉乾

記者周湘芸／台北報導

今天溫度回升，各地多雲到晴，明天另一波冷氣團南下，低溫下探9度，預計周六白天回暖。降雨方面，未來一周水氣偏少，明天僅花東、恆春有局部短暫雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員林定宜表示，今天水氣減少，各地晴到多雲，清晨輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭低溫12至14度，南部及花東13至15度，白天各地回溫到19至24度，高屏26至27度，要留意日夜溫差大。目前東北風偏強，今天至明天北海岸、桃園至高雄、恆春及離島要留意強陣風。

林定宜指出，明天另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，水氣較少，僅花東、恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周五冷空氣及輻射冷卻影響，各地早晚寒冷，日夜溫差大，各地晴到多雲，僅北海岸及恆春有零星短暫雨。

他表示，周六白天冷空氣減弱，氣溫回升，早晚仍偏冷，僅東南部及恆春有零星短暫雨。下周日至周二各地早晚偏涼，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他指出，明天起冷氣團影響，周五及周六清晨為最冷時間點，北部低溫下探9至12度，中部約10度，南部14度，東部13度。周六白天就會明顯回暖。

另外，林定宜表示，菲律賓東方海面的「鸚鵡」颱風距離鵝鑾鼻2100多公里，未來會越來越遠，且生命期不長，對台灣沒有影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）