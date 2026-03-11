搬救兵救成績！中國隊盼「樊振東」回來　球迷狠酸：道德綁架

▲樊振東巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球名將樊振東（小胖）是否重返中國國家隊持續引發關注。中國乒協主席王勵勤在2026年兩會期間，首次公開表示，希望樊振東能重新代表中國隊出戰，但相關說法未提出具體時間表與保障措施，也引發外界對運動員權益與制度安排的討論。不少球迷認為，此一公開表態，是在道德綁架樊振東。

▲王勵勤盼樊振東回來中國隊。（圖／翻攝自微博）

據《人民日報》報導，王勵勤在兩會受訪時表示，從中國乒協及個人角度而言，「非常希望樊振東這樣優秀的運動員代表國家征戰」，並透露雙方確實保持溝通，但同時強調需尊重運動員的個人職業規劃。

王勵勤在3月6日至10日期間多次回應相關問題，表態基本一致，不過並未提及樊振東回歸國家隊的具體時間，也沒有說明世界排名恢復、訓練保障或賽事安排等細節。





▲樊振東2024年底退出世排。（圖／翻攝自微博，上同）

資料顯示，自2024年巴黎奧運結束後，樊振東便未再參與國家隊集訓及主要國際賽事，而是以省市隊身份備戰全運會，同時透過參加德國桌球聯賽維持競技狀態，在德甲聯賽的勝率達92%。

2025年底，樊振東因無法承擔世界乒乓球職業大聯盟（WTT）對缺席選手所設定的罰款與積分處罰，主動申請退出世界排名，導致其國際排名被清零。依照國際乒聯規定，協會可為運動員申請最長12個月的排名積分保護機制，但中國乒協當時並未啟動相關程序，使其國際參賽資格暫時中斷。

▲樊振東在中國隊期間未配有主教練，令球迷為他打抱不平。（圖／路透，上同）

這一情況也引發外界質疑，中國乒協保障機制是否存在差異。有評論指出，中國羽毛球協會曾為奧運冠軍陳雨菲在留學期間申請積分保護，但樊振東未獲類似安排，被部分輿論批評為制度標準不一致。

此外，外界也注意到，樊振東在離開國家隊體系後的訓練與資源問題，包括缺乏固定主管教練、缺少完整訓練支援，以及在部分國際賽事選拔規則中，未被納入考量等，都成為討論焦點。儘管樊振東憑藉2025年全運會男單冠軍獲得世乒賽直通資格，但最終是否能順利參賽仍存在不確定性。

▲樊振東未回應是否會回到中國隊。（圖／路透，上同）

中國隊在桌球界長年衛冕冠軍，一直是各界的關注焦點，但在馬龍、樊振東退出後，多場國際賽事爆冷出現首輪就「打包回家」的狀況，令國際詫異不已，而現存球員王楚欽、林詩棟等人，也因發揮不穩定，被外界直言「難當大任」，王勵勤此次「求樊振東」回來國家隊，也被解讀是在「搬救兵」，試圖拯救中國隊不斷滑鐵盧的成績。

▲奧運六冠王馬龍。（圖／路透）

王勵勤的相關言論也引起球迷熱議，「不要道德綁架，小胖自己選擇，怎麼舒服怎麼來」、「小胖不就是心灰意冷才走的嗎，條件苛刻的要死，還怎麼留人」、「他離開國家隊後，德甲打球開心多了」、「你們先改善實際措施才是正道」、「在中國隊連個陪練都需要排隊，連個主教練都不配給他，先整整吧」、「怎麼好意思求人回來呢」。

有球迷更直言，「全運會冠軍鎖定世乒賽資格，俱樂部一直承諾不阻礙為國效力，樊振東回歸的條件明明都具備，但現實是，有資格不派戰、能回歸不推進、該官宣不明確，嘴上說著希望回歸，行動上卻遲遲沒有動靜，大家都看在眼裡。」